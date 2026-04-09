- Oscar Torres, presidente de la ANI, confirmó en agosto de 2026 arrancarán las obras en la ALO sur para integrar al metro

Se solucionó finalmente el conflicto entre la ANI y el Concesionario Estructura Plural que mantuvo detenida la megaobra firmada en la alcaldia de Claudua López

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Oscar Javier Torres Yarzagaray, aseguró que la entidad firmó un acuerdo con el Concesionario Estructura Plural ALO Sur para que el proyecto se integre con la primera línea del Metro de Bogotá. Las obras de estructuración iniciarán el próximo mes de agosto de 2026.

El acuerdo, firmado el pasado 27 de marzo de 2026, entre el Concesionario y la Agencia Nacional de Infraestructura, establece las condiciones para que el trazado del corredor vial se integre con la primera línea del metro en la zona de Gibraltar, el antiguo botadero donde está ubicado el patio taller del sistema férreo.

Según Torres, en los acuerdos pactados, la entidad logró que el Concesionario asumiera los costos de los estudios y diseños, construcción, operación y el mantenimiento requerido para permitir la articulación entre los dos proyectos de infraestructura, lo que permite destrabar un proyecto que se encontraba empantanado por diferencias entre las dos partes, al punto de que el caso ya había llegado a un tribunal de arbitramento.

Con el acuerdo firmado, el proyecto de la ALO Sur contará con todos los estudios y diseños requeridos e implementados bajo las normas vigentes y los respectivos componentes de señalización vial, así como los sistemas de contención vehicular. Según lo acordado, las obras tendrán un plazo de ejecución de 4 años y se realizarán de forma gradual: en los 2 primeros años se tiene previsto entregar la calzada oriental para que entre en operación en sentido bidireccional con tres unidades funcionales la 1, 2 y 3.

En los últimos dos años se entregaría la calzada occidental con otras tres unidades funcionales, la 4, 5 y 6, con lo que se terminarían las obras de la ALO Sur, que incluirán puentes, ciclorutas, pasos a desnivel y espacio público.

El 22 de enero de 2022, el Gobierno Nacional a través de la agencia Nacional de Infraestructura ANI, adjudicó el contrato para la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente en el tramo sur. El contrato fue entregado a la Consorcio Estructura Plural ALO Sur, el cual está conformado por las empresas Concay S.A., Coherpa Ingenieros Constructores S.A.S., Mario Alberto Huertas Cote y Pavimentos Colombia S.A.S. Cada una de estas compañías tiene una participación del 25 %, con una inversión de 1,17 billones de pesos y contrato de concesión por 30 años.

En la ALO Sur se contempla la construcción de una vía de doble calzada de 9,5 kilómetros, una segunda calzada también de 9,5 kilómetros y la intervención de un tramo de 4,5 kilómetros para mejorar el corredor vial, pasando de una vía de tres carriles a otra de cuatro calzadas. El proyecto también incluye la construcción de 2 puentes vehiculares sobre el río Bogotá, dos pasos a desnivel, el primero en la intersección de la ALO con la calle 13, en la Localidad de Fontibón, y otro en la Avenida Indumil, en el municipio de Soacha. También se construirán 10 kilómetros de ciclorutas y un espacio público de 153 mil metros cuadrados.

El proyecto beneficiará a más de 2 millones de personas de las Localidades de Fontibón, Bosa y Kennedy, así como a los habitantes de los municipios de Mosquera, Sibaté y Soacha. La nueva obra permitirá reducir los tiempos de desplazamiento de quienes salgan o ingresen a Bogotá en aproximadamente 30 minutos.

En la ALO Sur se intervendrán 24,5 kilómetros de vía entre Chusacá, en el municipio de Soacha, y la calle 13, en la Localidad de Fontibón; la construcción de este corredor vial al sur de la ciudad generará más de 19 mil empleos de forma directa e indirecta.

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