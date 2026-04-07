El peso pesado de Caracol que estaría persiguiendo a Alerta por denuncias de acoso en el canal

Juan Ricardo Lozano alertó que Juan Ignacio Velásquez podría hacerlo pasar por acosador en represalia por revelar casos de acoso dentro de Caracol Televisión

Las denuncias por presunto acoso dentro de Caracol Televisión siguen escalando y suman nuevas voces. Esta vez, el humorista Juan Ricardo Lozano, conocido como Alerta, aseguró públicamente que teme represalias tras haber denunciado situaciones irregulares durante su paso por el canal.

En un video difundido en redes sociales, el exintegrante de ‘Sábados felices’ afirmó que siente temor frente a posibles acciones en su contra luego de haber hecho públicas sus declaraciones. Según explicó, su preocupación radica en que puedan intentar desacreditarlo con acusaciones que afecten su reputación.

“Tengo miedo”: Alerta sobre tema de acosos en Caracol

Alerta mencionó directamente a Juan Ignacio Velásquez, un alto ejecutivo del área de entretenimiento, como la persona que, según él, podría estar detrás de eventuales intentos por perjudicarlo. En sus palabras, teme que se construya una narrativa en su contra como retaliación por haber denunciado hechos relacionados con acoso.

El humorista sostuvo que durante su permanencia en el canal habría alertado sobre comportamientos inapropiados, pero, según su versión, no se habrían tomado medidas efectivas en su momento. También aseguró que fue uno de los primeros en hablar abiertamente sobre estas situaciones dentro de la organización.

“Si, claro, bastante temor, me da mucho miedo lo que pueda hacer Juan Ignacio Velásquez, puede organizar algo en donde me traten de que yo era tal vez un acosador y eso obviamente me da miedo”, expresó el humorista.

También aseguró que “he dado ejemplo, he mostrado la cara y siempre he sido yo el que he denunciado todas estas cosas. Temo saquen algo contra mí en ese sentido, siempre será culpable Juan Ignacio Velásquez sobre algo que puedan hacerme en represalia”.

Además, indicó que, en su rol como abogado, recibió testimonios de mujeres, entre ellas extras y artistas, que buscaban orientación frente a episodios que consideraban irregulares. Estas versiones, según explicó, reforzarían un patrón de conductas que no habrían sido atendidas oportunamente.

El caso toma relevancia en medio del contexto actual del canal, que enfrenta un fuerte escrutinio público tras múltiples denuncias internas. La situación llevó al despido de los periodistas Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego; incluso anunciaron una inspección del Ministerio del Trabajo, que inició verificaciones sobre las condiciones laborales dentro de la empresa.

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