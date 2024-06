Quién es el general Zúñiga que quiso tumbar al presidente de Bolivia

.Publicidad.

"Soy un militar de honor que está dispuesto a ofrendar su vida por la defensa y la unidad de la patria”, así se definió Juan José Zúñiga Macías, hasta hoy conocido como el General Zúñiga del Ejército de Bolivia, en diálogo con un medio local esta semana tras una serie de declaraciones contra el expresidente boliviano Evo Morales.

Tras emitir este comentario, Zúñiga encabezó este miércoles 26 de junio un movimiento militar que fue tildado por el presidente de Bolivia, Luis Arce, como “un intento de golpe de Estado”. Esto, luego de que un tanque irrumpiera en la sede del Ejecutivo boliviano y de la advertencia de Arce, minutos antes, de la “movilización irregular” de unidades del Ejército del país.

Según Zúñiga, su acción tenía por objetivo “restablecer una verdadera democracia” y la “inmediata liberación de todos los presos políticos”, tal y como afirmó a medios locales.

Pero el “intento de golpe de Estado” duró solo aproximadamente dos horas. Arce reemplazó a Zúñiga por José Wilson Sánchez Velásquez -cuya primera orden fue que los militares volvieran a sus cuarteles-, las tropas parte de la “movilización irregular” se retiraron de las inmediaciones del Ejecutivo boliviano y el ahora excomandante fue detenido por la Policía del país andino.

Al momento de su captura, Zúñiga arremetió contra el presidente e hizo una grave denuncia:

“Hablaré con detalles, el día domingo, en el colegio La Salle, me reuní con el presidente (Arce) y el presidente me dijo que la situación está muy jodida, que esta semana sería crítica y es necesario algo para levantar mi popularidad".

Popularidad gracias a la enemistad

Zúñiga ocupaba su cargo como comandante general del Ejército boliviano desde noviembre de 2022 y, durante su gestión, lo que más relucía era su sólida y crítica postura contra el expresidente Evo Morales, el rival político de Arce, a pesar de ser del mismo movimiento izquierdista: el MAS.

No obstante, el nombre de Zúñiga empezó a resonar con mayor fuerza en la prensa y en la opinión pública boliviana luego de que diera polémicas declaraciones respecto a una presunta postulación de Morales para las presidenciales en el país el próximo año.

Zúñiga aseguró el 24 de junio en una entrevista con el programa local No Mentirás que “legalmente Evo Morales está inhabilitado. La CPE (Constitución Política del Estado) dice que no puede ser más de dos gestiones, y el señor fue reelegido. El Ejército y las Fuerzas Armadas tienen la misión de hacer respetar y cumplir la CPE. Ese señor no puede volver a ser presidente de este país”.

En consecuencia, las afirmaciones de Zúñiga fueron tomadas como una “amenaza” por Morales y su sector político. “El tipo de amenazas hechas por el comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, nunca se dieron en democracia. Si no son desautorizadas por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ministro de Defensa, presidente y capitán general de las Fuerzas Armadas, se comprobará que lo que en verdad están organizando es un autogolpe” explicó el expresidente Evo Morales en su cuenta de X.

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 25, 2024 El excomandante, según el medio local ‘Edición Impresa’, enfrentó en el pasado una denuncia por parte de Evo Morales, que lo acusaba de malversación de fondos de por lo menos 2,7 millones de bolivianos (unos 390.000 dólares) -dinero destinado a programas sociales como el bono Juancito y la Renta Dignidad para personas de la tercera edad–. Las acusaciones que lo rodean han sido los puntos débiles que ha encontrado Morales para atacarlo y alimentar la crisis que condujo a lo ocurrido este miércoles.

