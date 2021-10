¿Qué pasó con JJ Rendón y los 12 millones de dólares?

Por: Jorge Martinez |

octubre 28, 2021

La detención esta semana del hombre más temido del Bajo Cauca antioqueño, Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, sirvió para poner de nuevo en el tapete el papel del estratega J.J. Rendón en un tema que data de 2014, el de los supuestos 12 millones de dólares ofrecidos por varios capos del narcotráfico a cambio de entregarse a la justicia en tiempos de Juan Manuel Santos.

“Esto es cíclico; pareciera que cada vez que en Colombia se aproximan unas elecciones, a todo el mundo le da por buscar la manera de poner a J. J. Rendón en los medios, así sea con noticias viejas y mal contadas”. Esa es la conclusión a la que llega Abelardo de la Espriella, su abogado defensor en el sonado caso, quien alega que a su cliente nadie lo ha tumbado, “y menos un narco como Otoniel, tal y como pusieron algunos medios en un titular donde la noticia era precisamente su captura”.

En declaraciones a SEMANA , el abogado insistió en que el estratega Rendón jamás se reunió con narcos. “Está probado que nunca recibió dinero o remuneración por su gestión, que estaba autorizada por el gobierno de Santos”, dijo. Respaldando sus declaraciones, el abogado mostró por primera vez el documento de once páginas codificado FGN-50000-F16, donde la Fiscalía ordena archivar el expediente por imposibilidad de probar las acusaciones penales que se intentaron para incriminar a su cliente.

Lo que dijo la Fiscalía.

Las investigaciones duraron casi cuatro años, hasta que finalmente, La Fiscalía informó que las alegaciones contra Rendón no eran acordes con la evidencia presentada y que la supuesta entrega del dinero nunca se dio . “El proceso contra Rendón fue archivado —agrega De La Espriella—, sin embargo le siguen endosando todo este asunto, además sin tomarse la molestia de investigar los detalles del pronunciamiento oficial de la Fiscalía, que luego de investigar durante cuatro años, no pudo establecer la existencia del objeto material de delito, es decir, de los 12 millones”.

El caso se remonta a mayo de 2014. Esa es la fecha en la cual se presenta la denuncia por noticia criminis, una de las primeras consideraciones de la decisión de la fiscalía.

Más adelante señala que “La Fiscalía ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para indagar sobre el tema de la entrega de 12 millones de dólares a Juan José Rendón Delgado; escuchó en entrevista a la mayoría de las personas que asistieron a los diálogos exploratorios en representación de las personas que supuestamente querían entregarse a la justicia, y todos coinciden en afirmar que ese tema no fue ni siquiera ventilado por sus poderdantes”. Más adelante, dice el documento que la declaración de Javier Antonio Calle Serna, alias “comba”, en la cual se basa la denuncia intentada contra Rendón, es escueta, inconexa y lóbrega.

No hubo intermediación.

Desde que conoció la denuncia, el estratega J.J. Rendón negó categóricamente las acusaciones. En declaraciones del momento, ofrecidas al diario EL TIEMPO Rendón dejó claro que en su opinión, lo revelado por Daniel Coronell en una columna de la revista Semana fue un ataque orquestado en su contra, que se dio justo en el momento en que asesoraba a Juan Manuel Santos en su campaña para la reelección.

"Me queda claro que es un ataque contra mí; las demás personas son un daño colateral — dijo entonces—. No tuve nada que ver ni escuché que se hablara de dinero, sobre todo ese monto. No hubo negociación ni intermediación, no hubo gestión de fondo”.

En declaraciones posteriores, el estratega ha insistido además en que, de acuerdo a las instrucciones de Santos, el documento ofrecido por los abogados de los narcotraficantes, lo entregó en la Fiscalía para que siguiera los procedimientos de acuerdo a las leyes.

“Puedo decir que la intención era esa, la entrega, no la desmovilización de los narcos, como dicen ahora algunos”, suelta De La Espriella, y recuerda que precisamente para facilitar las investigaciones Rendón decidió renunciar a sus labores como estratega de la campaña por la reelección de Santos. “Siempre lo dijo muy claro a los medios en ese entonces, a BBCMUNDO y a todos los medios, que su renuncia era necesaria para evitar que la acusación se usara con fines políticos y electorales”.

Un rumor reciclable.

El abogado De La Espriella insiste en que nunca ha visto tanta eficiencia para reciclar por décadas un rumor como este que asegura busca volver a afectar a su cliente a pesar de lo que la justicia ya ha decidido. “No pretendo que la decisión de la fiscalía que deja claro que el estratega Rendón no tiene nada que ver con esos supuestos 12 millones tenga los cientos de miles de resultados que da internet cuando se busca la noticia de la acusación, pero al menos pediría que hagan su trabajo, que se informen e investiguen antes de seguir publicando cosas sin fundamento y totalmente fuera de contexto. La noticia es que apresaron al narcotraficante más buscado de Colombia, solo comparable con la caída de Pablo Escobar, como dijo el Presidente. Esa es la verdad”.