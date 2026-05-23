La histórica cifra de testigos electorales en el exterior que fueron acreditados para las presidenciales del 31 de mayo

En total, el CNE confirmó que, a la fecha, ha acreditado más de 25 mil actores electorales para vigilar la jornada presidencial dentro y fuera de Colombia

La jornada electoral del próximo 31 de mayo contará con una de las mayores estructuras de vigilancia y seguimiento registradas en unas elecciones presidenciales en Colombia. El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la acreditación de 25.062 personas entre testigos electorales en el exterior, auditores de sistemas y observadores nacionales e internacionales que participarán en el control y monitoreo de los comicios para presidente y vicepresidente de la República.

Dentro de esa cifra, el dato que más llamó la atención fue la presencia de 9.624 testigos electorales acreditados en el exterior, quienes estarán distribuidos en 3.670 mesas de votación habilitadas fuera del país. Estos ciudadanos ejercerán labores de vigilancia electoral en las 67 sedes diplomáticas autorizadas para recibir los votos de los colombianos residentes en el extranjero.

Este número representa uno de los despliegues más amplios de supervisión electoral internacional en la historia reciente del país y marca un incremento en la participación de actores encargados de verificar el desarrollo de la jornada democrática fuera del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte entregado por el CNE, el proceso de acreditación se realizó a través de la Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, mecanismo habilitado para registrar a las personas y organizaciones que acompañarán el proceso electoral.

Las cifras de actores electorales para las elecciones del 31 de mayo

Además de los testigos en el exterior, la autoridad electoral confirmó la inscripción de 1.167 auditores de sistemas, quienes tendrán la tarea de supervisar el funcionamiento de las herramientas tecnológicas utilizadas durante la contienda electoral. Su trabajo incluirá el seguimiento a plataformas digitales, sistemas de transmisión de datos y procesos informáticos relacionados con la jornada.

El organismo también informó que fueron acreditados 14.271 observadores electorales nacionales e internacionales, encargados de acompañar las elecciones y emitir posteriormente recomendaciones sobre el desarrollo del proceso. Estas misiones realizarán seguimiento a diferentes etapas de la jornada y entregarán informes enfocados en el fortalecimiento de la transparencia electoral.

José Antonio Parra Fandiño, director de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE, aseguró que la presencia de estos actores será fundamental para garantizar la legitimidad del proceso electoral del 31 de mayo. El funcionario destacó además que todavía continúa abierto el periodo para la postulación de testigos electorales en el territorio colombiano.

Según explicó el directivo, las 12 organizaciones políticas que inscribieron candidatos presidenciales aún pueden registrar testigos de mesa para los puestos de votación en Colombia hasta el domingo 24 de mayo a las 11:59 de la noche.

El Consejo Nacional Electoral también resaltó que estas elecciones tendrán la mayor presencia de misiones de observación internacional (más de 800 observadores) registrada en unos comicios colombianos, un componente que busca fortalecer los mecanismos de seguimiento y control durante la jornada democrática.

La participación de observadores, auditores y testigos será clave tanto en el territorio nacional como en el exterior, especialmente en ciudades y consulados donde históricamente se concentra una alta participación de votantes colombianos.

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