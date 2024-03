Quién es de verdad y por qué miente Fernanda Restrepo, la influencer de 'Ni una palmadita más'

.Publicidad.

Fernanda Restrepo ha ganado notoriedad desde 2016. Con su movimiento ‘Ni una palmadita más’ se ha autonombrado como creadora de contenido, experta en temas de crianza e influencer. Ha logrado un buen número de seguidores. Fernanda Restrepo ha sabido hacerse escuchar con una alta capacidad de difusión, hasta el punto de ser condecorara en el Concejo de Bogotá, por hacer parte de iniciativas legislativas, promoviendo el proyecto de ley contra la Violencia Vicaria bajo su argumento de ser profesional, doctora, especialista y Phd y hasta certificada por la Universidad de Harvard y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID; pero no todo eso es cierto.

Las mentiras están saliendo

El portal www.niunapalmadita.com, que era una de sus principales ventanas de visualización no está activo. Al parecer, cerró el sitio despues de las reiteradas críticas a sus perfiles profesioanles con los que hizo su nombre y viralidad. En redes sociales y otros portales digitales están apareciendo cada vez más incógnitas y burlas sobre sus 'credenciales' y su popularidad se ha visto golpeada. Al punto que sus ‘verdades’ han quedado en duda, y ha tenido que dar un par de sosas explicaciones en las charlas con sus seguidores, que ella llama clases.

..Publicidad..

Lea también: La batalla en la Comisarias de familia de Bogotá por custodias de hijos donde las feministas mandan

...Publicidad...

Investigaciones sobre Fernanda Restrepo han revelado verdades que plantean preguntas sobre su discurso y ética. Jelitza Fernanda Restrepo Ávila ha declarado en varias entrevistas haber estudiado Medicina, Negocios Internacionales y Psicología, también dijo haber hecho estudios en la prestigiosa universidad de Harvard. Afirmaciones de las que no hay una sola evidencia y que han creído no solo sus seguidores sino hasta políticos que por su supuesta hoja de vida la han tomado como referencia y fuente.

....Publicidad....

Sobre las profesiones que supuestamente ha cursado no existe evidencia académica alguna que las respalde. Su hoja de vida, que ahora sí se puede ver colgada en Instagram no hay tampoco ningún diploma que la certifique como profesional. La plataforma RETHUS no arroja resultados sobre Fernanda Restrepo y su estudio en la Universidad de Harvard. Lo que sí hizo fue un par de cursos gratuitos on-line en la plataforma de talleres EDX, tanto apoyados por Harvard y el BID, entidades que se inventaron los cursos, pero que no otorga títulos formales y mucho menos permiten comercializar bienes o servicios basados en certificados de HarvardX con la intención de lucrarse o aparentar una aprobación, patrocinio o afiliación formalmente con Harvard University, como al parecer lo ha hecho Fernanda Restrepo, lo que podría ser considerado como una práctica engañosa o fraudulenta. Restrepo, llamándose especialista, vende sus cursos apoyándose en sus supuestas certificaciones profesionales, además ha manifestado en sus redes sociales, haber recibido utilidades por más de USD 30.000, cada vez que lanza o realiza un re-lanzamiento de cualquiera de sus productos digitales.

¿Es realmente una estrategia por la custodia de sus hijas?

Un gran manto de duda genera la coincidencia entre el lanzamiento de su curso "Yo te creo", centrado en la prevención de abuso infantil, y la acusación que ella hizo contra su exesposo en Noviembre de 2022, por un presunto abuso sexual. La denuncia, a la que la justicia no le halló méritos para mantenerla en pie, la realizó un par de días después del lanzamiento de su producto digital. La denuncia no tuvo pruebas ni sustento, por el contrario, el fallo indica que Fernanda Restrepo intenta acusar a su exesposo. La pregunta es, cuáles serán las verdaderas motivaciones de la autodenominada ‘graduada en Harvard’ con sus falsas denuncias apoyadas con una campaña en contra de la violencia y el abuso e impulsando el proyecto de ley de violencia vicaría con tantos vacíos que le harían daño a muchos padres de familia, especialmente los hombres que enfrentan falsas acusaciones.

Otro punto curioso se da con su libro "Ni una Palmadita", que le publicó la editorial Diana, pues en el descargo de responsabilidades del libro, se afirma que la información contenida no reemplaza talleres, asesorías personalizadas ni consultas médicas o psicológicas de la autora. ¿Acaso Fernanda Restrepo está ofreciendo consultas sin ser profesional en áreas médicas y psicológicas? ¿Tiene la formación académica?

¿Y las denuncias en su contra?

Fernanda Restrepo enfrenta actualmente varias denuncias en Fiscalía por temas familiares, incluyendo Ejercicio Arbitrario de Custodia, y Violencia Intrafamiliar. Estos procesos judiciales generan dudas sobre su idoneidad para abogar en favor de la Ley Contra la Violencia Vicaria, donde ha participado como ponente en el Congreso. Surge el interrogante de si es adecuado que una persona con este historial abogue por cambios legislativos y además reciba condecoración del Concejo de Bogotá como “Doctora” y “Certificada por Harvard” sin haber realizado una previa investigación de su perfil e idoneidad.

El proyecto de ley, que ya cursó un debate, busca limitar la capacidad de los padres en la toma de decisiones sobre sus hijos y potencialmente favorecer a las mujeres, incluso cuando ellas incurran en conductas violentas hacia los menores. Un aspecto que debe ser evaluado por los legisladores antes de aprobar una Ley que podría tener consecuencias significativas en la dinámica familiar.

La pregunta que queda es, ¿quién es realmente Fernanda Restrepo? Porque sus afirmaciones y la realidad están tan separadas. Aunque el discurso que maneja no deja de ser peligroso si no se tienen las herramientas profesionales para abordar temas tan delicados como en los que dice ser especialista.

¿Por qué Fernanda Restrepo ha cerrado varios de sus portales desde que comenzaron las críticas y las dudas a talante profesional? También eliminó el curso que vendía por la plataforma Hotmart en más de $4.000.000 y privatizó su cuenta de TikTok, además limitó los comentarios en su cuenta de Instagram, sin dar respuesta a sus seguidores hasta este momento.

Su evidente falta de formación académica, las contradicciones en su accionar y los procesos legales en su contra plantean dudas sobre su idoneidad para abogar por cambios legislativos que afecten la vida de los padres y los niños en Colombia. Es fundamental que se examinen detenidamente las credenciales y acciones de aquellos que buscan liderar iniciativas que impacten en la sociedad colombiana.