¡¿Qué voy a hacer?! El mal rato que Maluma le hizo pasar a Madonna

Todos conocen a Madonna, la icónica ‘reina del pop’, que en la actualidad tiene 64 años. El pasado 24 de junio la artista estadounidense preocupó a sus seguidores pues sufrió una infección bacteriana y estuvo en la UCI de una reconocida clínica en Nueva York. Sin embargo, su representante, aseguró que ya se encuentra fuera de peligro pero sigue bajo observación médica por lo que han aplazado su gira hasta nuevo aviso. Atención que trajo a colación recuerdos con Maluma.

Muchos han recordado su icónica amistad con el reguetonero colombiano. No solo hicieron una canción juntos titulada ‘Medellín’, sino que la cantante la interpretó junto a él en uno de sus conciertos en la ciudad de la eterna primavera. Pero no todo fue ‘miel sobre hojuelas’, pues ocho días antes del concierto, la estadounidense llamó a Maluma para decirle que tenía compromisos familiares y no podría ir como se lo había prometido. Para el programa ‘El Hormiguero’, el paisa contó la historia.

La mala experiencia de Madonna en casa de Maluma

Maluma, tuvo que rogarle a Madonna para que no le cancelara y aunque aceptó asistir no se la puso nada fácil. La artista le pidió que la acogiera en su casa junto a su equipo de 27 personas. El ‘papi Juancho’ aceptó pero lo que no sabía es que le haría pasar un mal rato a la 'reina del pop’. Por la enorme cantidad de personas la planta eléctrica de su casa se quemó y la cantante llamó al paisa furiosa: “¡Juan Luis, tu casa no tiene energía, ¿qué voy a hacer?!” le dijo. Mientras que el reguetonero pidió ayuda urgente a su asistente: “Me tocó poner otras plantas eléctricas, pero todo valió la pena porque el concierto quedó para la historia”, contó. Una anécdota que seguro nunca olvidarán.

