Qué va a hacer Cepeda

VIDEO. El tópico del Profe. Un hecho importante pero bochornoso ocurrió esta semana y fue el escándalo que se causó en la casa de Nariño por las denuncias que hizo la que fuera jefe del DAPRE quien denuncia que la que hay una conspiración contra ella y un concierto y etcétera. Todo parece ser un chisme entre mujeres que están disputándose el cariño del presidente y el presidente en su silencio ya dijo que él no tenía ninguna relación amorosa con ninguna de las empleadas de él.

Ridículo que el presidente salga a decir eso porque es que Petro es un tipo que no tiene formas. Se emborracha, se droga, es decir, es un desastre total y dirige un país y está empeñado en que Cepeda, quede. ¿Por qué? Porque él necesita un presidente que le dé impunidad, no frente a las autoridades colombianas. El tiene un dron encima de su cabeza y ese dron es Estados Unidos porque eh ya está en la Lista Clinton, que es la antesala a una extradición. No puedo decir que Cepeda sea corrupto, pero es estalinista del 50. Obsesivo compulsivo, se mira en el espejo y ve el papá. Entonces es un hombre pues que va a aplicar un capitalismo de estado, que es lo que se puede hacer porque es que el socialismo no existe. Ya fracasó.

Èl, ¿qué va a hacer? Un, ejemplo, nacionaliza la salud, aplica la reforma agraria que ya existe, puede captar un sector de la burguesía a la cual le dé ventajas y etcétera. Pero el tipo va a hacer va a profundizar lo que Petro ha hecho de manera desordenada como un populista. Ya dijo que incorpora la guerrilla al ejército. Imagínese, al coronel Mordisco, pero así va a ser.

La derecha muy dividida porque por un lado va el tigre. No tengo nada contra él, pero tampoco nada a favor. Y la otra es la palomita. La palomita, que es como que Uribe llegara otra vez al gobierno y va punteando Cepeda y ya van el 37, solamente le falta el 12 y medio. Y Petro no es una persona con muchos escrúpulos. Petro coge dinero que es del Estado, que él no es ejecutado y se ponen a comprar votos. Ese es mi pronóstico y pueden robarse las elecciones. Aquí todos los organismos están corruptos. El estado está colapsado. Esto es un narcoestado. Lo he dicho, no es nada nuevo lo que estoy diciendo y cada vez se deteriora más.

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