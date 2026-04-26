- Himno petrista: yo robo, tu robas y nosotros robamos

Remedo de himno que satiriza el poder: promesas públicas frente a prácticas corruptas

Estrofa 1

En tarima juran “no robar jamás”,

con mano en el pecho y mirada de paz,

pero al bajar del aplauso y la luz,

ya tienen el mapa de dónde está el plus.

Estrofa 2

Petro se sienta y empieza el ritual,

firma decretos con tono moral,

dice “es progreso”, “es necesidad”

y el sobre se llena con puntualidad.

Estrofa 3

Y Laura Sarabia cuidaba el canal,

filtraba los nombres, ajusta el caudal,

“todo en regla”, respondía veloz…

mientras se pierde otro rastro feroz.

Coro Intermedio

Que ruede la caja, que fluya el favor,

aquí se gobierna con doble motor,

uno es discurso, el otro es botín,

y el pueblo mirando… pagando el festín.

Que ruede la caja, sin culpa ni voz,

si todo es “legal”, ¿por qué tanto adiós?,

cuando la firma reemplaza al deber,

la plata se esfuma… y nadie la ve.

Estrofa 4

La mayoría de ministros, con verbo sutil,

cambian “robar” por “gestión más ágil”,

cuadran contratos con gran precisión:

sí sobra la duda… se compra razón.

Estrofa 5

Licitaciones hechas a la medida,

comisiones camufladas, ganancia escondida,

todo es “de muerte”, todo es “vital

y el mismo contratista vuelve al final.

Estrofa 6

Pero el pueblo ya no se come el cuento,

ni la cifra inflada ni el truculento argumento,

cuando la risa se vuelve señal,

la farsa se cae… y pasa la cuenta real.

Estrofa 7

Y en casa de los galácticos también hay gestión,

hogares diligentes con gran precisión,

los hijos “se ilustran” del arte oficial:

contacto y apellido como capital.

Cargos “ad honorem” … que luego no son,

consultorías con buena razón,

todo es muy “limpio”, todo es “normal” …

la herencia del puesto también es estatal.

Coro Final

Que se mueva la caja, que suene el rumor,

que la risa se vuelve reclamo mayor,

si el poder juega a esconder y fingir,

la historia termina por exhibir.

Que suene la caja, pero al final,

el resultado aparece, completa y total,

y cuando se agote la luz del poder…

no hay como esconder lo que se fue.

NOTA: en Colombia ya no hay corrupción… ¡se la robaron ¡

Del mismo autor: Qué tal, Iván Cepeda hablando de espiritualidad en su plan de gobierno

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