Cómo estimular la autoestima positiva en los hijos

La autoestima se encuentra profundamente vinculada al sentirse, amado, valorado, acompañado e importante para otros y para sí mismo. Una autoestima alta es signo de que hay buenas relaciones afectivas con la familia y los amigos. El niño con una buena autoestima le es más fácil aprender y tomar riesgos. Es por esto que como padres tenemos el deber de desarrollar una autoestima positiva en nuestros hijos.

Existen varias dimensiones de la autoestima. Están la autoestima física, la social, la académica, la emocional y la ética. Vamos a explorar cada una de estas dimensiones y ver cómo podemos rescatar alguna dimensión de la autoestima de nuestros niños.

Desde la primera infancia, están bombardeados por mensajes positivos y negativos sobre ellos y sus comportamientos. A través de su crecimiento no es solo la familia quien lo evalúa y le da retroalimentación sino que también son los maestros y compañeros. Como padres debemos decirles siempre la verdad a nuestros hijos pero estar pendientes de que les lleguen suficientes mensajes positivos y reales sobre ellos mismo. Por ejemplo “me encanta el trato que le das a los demás” “siempre estas puntual” “Podrías darle un mejor manejo al dinero pues siempre te encuentras sin plata”. Estos mensajes le van dando al niño una idea de cómo ir percibiendo cuales son sus fortalezas y debilidades. No todos los hijos van a ser excelentes en las diferentes dimensiones de la autoestima pero se puede ser sobresaliente por lo menos en una. En la dimensión moral o ética, sobresale un niño que tiene un sentido claro del bien y del mal, que trata bien a los demás y que además es siempre honesto. Destaque esta conducta públicamente y así estará contribuyendo a una autoestima positiva “Ética” de su hijo.

Un error frecuente que aumenta la autoestima negativa es el uso de los rótulos. Las familias sin querer rotulan a sus hijos. “El mayor es el artista” “la hija es la más inteligente”, “el menor es el más amiguero”, “el otro es el mal educado malgeniado o el perezoso” no son buenos los rótulos de ninguna clase, estos rótulos no permiten que le niño cambie y crezcan los rótulos .

Conozca bien a su hijo y vea donde están sus talentos. La autoestima física, el hecho de verse atractivo físicamente siempre se puede estimular. A las niñas se les dice “Como te ves de bien hoy” y a los niños “Cada día veo tu cuerpo mas fuerte”. Aquí es importante, como ya se dijo antes decir solo la verdad. Los hijos saben claramente como se ven así que, haga énfasis solo en lo verdaderamente positivo. Es bueno que los padres saquen un tiempo para reflexionar en una o más características que puedan señalar como fortalezas en esta área, ya que sentirse atractivo es muy importante en el desarrollo emocional. La dimensión social también es importante para sentirse felices y queridos.

Un niño con una buena autoestima social se siente aceptado y aprobado en su hogar y además es asertivo y seguro de sí mismo. No va a tener problemas consiguiendo amigos sino que le van a sobrar.

Papás, estimulen el sentido de pertenencia en casa

Es necesario que ustedes compartan en familia comidas diarias, paseos , tareas etc. Así su hijo se siente que es un miembro importante de su familia esto también se verá reflejado en sus relaciones con los demás.

La dimensión académica de la autoestima tiene que ver con que cada niño tiene un área de la inteligencia alta, que es necesario reconocer y valorar, Si el niño le hace sentir que tiene un talento especial , esta autoestima florece. los padres deben buscar activamente las fortalezas de aprendizaje en cada hijo.

Por último esta la dimensión afectiva de la autoestima. Esto se hace reconociendo las capacidades afectivas del niño. Ejemplos de esto son que bien que ayudaste a tu hermana hoy “fuiste amoroso con tu amigo”. Comentarios de esta índole le aumentaran la autoestima afectiva de su hijo.

Reflexione entonces sobre sus interacciones diarias con sus hijos a ver cómo van con esto de la autoestima positiva.

De la misma autora: El cuento y su gran importancia en la vida de los niños y jóvenes

Anuncios.

Anuncios..