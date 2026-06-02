- ¿Cuántos millones pueden recibir los 4 candidatos más votados para cubrir los gastos de sus campañas?

Una vez cumplida la primera vuelta presidencial, el Estado colombiano pasará a reconocer un valor de $8.613 por voto a los cuatro candidatos que superaron el umbral del 4% de los sufragios válidos depositados, de acuerdo con la tarifa fijada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sin embargo, este dinero no se le entregará de manera directa al elector, sino que funcionará como un reembolso para los partidos políticos o candidatos, destinado exclusivamente a cubrir los gastos oficiales en los que incurrieron durante sus campañas. Para este certamen electoral, el CNE estableció un tope máximo de gastos permitidos de $39.003.138.605 por campaña para la primera vuelta, un límite que ninguna de las candidaturas llegó a registrar o alcanzar en su totalidad.

Según los datos consolidados en el boletín nacional número 67 de la Registraduría Nacional del Estado Civil —con el 100% de las mesas informadas (122.020)—, el total de la votación el pasado 31 de mayo ascendió a 23.685.329 sufragios. Bajo este escenario de votación, los únicos aspirantes facultados para solicitar la reposición estatal por lo gastado y debidamente reportado en el aplicativo oficial del CNE, Cuentas Claras, son Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, Paloma Valencia y Sergio Fajardo.

Con un respaldo de 10.361.499 votos, la campaña de Abelardo de la Espriella habría tenido el derecho potencial de recibir hasta $89.243,5 millones bajo el esquema de reposición. Sin embargo, el reembolso real se limitará estrictamente a la cifra que certifique formalmente en sus reportes de gastos, la cual se estima cercana a los $35.000 millones, sumando los costos logísticos del día de las elecciones.

Para financiar su carrera a la presidencia, de la Espriella reportó en el aplicativo Cuentas Claras la adquisición de un total de $36.000 millones en créditos comerciales, distribuidos en un préstamo por $15.000 millones con el Banco de Bogotá (entidad de la organización de Luis Carlos Sarmiento Angulo), $16.000 millones con Bancolombia y $5.000 millones con el BBVA.

Respecto a la ejecución de estos recursos, un informe publicado por la organización Transparencia por Colombia a tres días de los comicios indicaba que la campaña había asignado $18.836.210.052 a propaganda electoral y $5.832.299.558 a gastos de administración. Paralelamente, la plataforma especializada "página C" expuso una relación contable alternativa que cifraba los gastos en $31.915,8 millones, lo que representa una diferencia al alza de $7.247 millones; sin embargo, independientemente de cuál sea el balance contable definitivo, de la Espriella podrá saldar dichas obligaciones financieras utilizando los recursos de la reposición de votos a los que tiene pleno derecho legal.

Por su parte, Iván Cepeda obtuvo un total de 9.688.361 votos, lo que le abría la posibilidad teórica de acceder a un reembolso soberano de hasta $83.445,8 millones. En su balance de financiación, Cepeda notificó la suscripción de un crédito por un valor de $15.000 millones con Confiar Cooperativa Financiera, institución dirigida por Oswaldo León Gómez Castaño. El candidato informó de manera oficial que sus rubros de gasto principales se concentraron en la propaganda electoral, con una ejecución de $9.931.400.179, y en la organización de actos públicos, con $1.535.692.500. Estas sumas consolidadas se ubican muy por debajo del techo financiero de $83.445,8 millones que le correspondería por concepto del derecho de reposición de su votación.

Por su parte, la candidata Paloma Valencia alcanzó el respaldo de 1.639.685 ciudadanos en las urnas, por lo que recibirá una reposición económica fija de $14.122,6 millones. Para el sostenimiento de sus actividades proselitistas, Valencia reportó la aprobación de un crédito bancario con Bancolombia por la suma de $30.000 millones, obligación de la cual logrará amortizar y cubrir los primeros $14.122,6 millones directamente con el auxilio estatal por los votos obtenidos. En lo referente a la destinación presupuestal de su campaña, la senadora declaró inversiones por $15.765,3 millones en propaganda electoral y un monto de $3.268,2 millones enfocado en gastos de administración interna.

Finalmente, Sergio Fajardo sumó 1.009.073 votos a su favor, un caudal electoral que le permitiría aspirar a un reembolso estatal de hasta $8.691,1 millones. En su informe de ingresos y financiación para este periodo presidencial, Fajardo notificó una estrategia diversificada para la captación de recursos: aportó $100 millones provenientes de fondos propios y de contribuciones de sus familiares directos, recibió $60 millones en donaciones de particulares de forma independiente, gestionó créditos con el sector financiero formal por un valor de $500 millones y recurrió a pasivos y préstamos con prestamistas particulares por un monto de $1.070 millones.

Anuncios.

Anuncios..