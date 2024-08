¿Qué son los bootcamps, cursos de tecnología que lo ayudan a conseguir trabajo fácilmente?

.Publicidad.

Juan Daniel Hidalgo, uno de los creadores y el presentador de la plataforma Price It, explicó que contrario a lo que muchas personas piensan, existen empleados de empresas mundialmente famosas como Apple, Spotify o Tesla que comenzaron sin siquiera tener un título universitario. ¿Cómo lo hicieron? A través de estos cursos de corta duración llamados bootcamps, que algunos consideran ideales para conseguir trabajo virtual sin experiencia.

Los bootcamps son cursos de capacitación en tecnología donde se explican sólo las habilidades necesarias para desempeñar trabajos relacionados con esta área, sin que sea necesario que las personas aprendan otros aspectos que son comunes en las carreras universitarias pero que no son tan útiles en la práctica.

Uno de los más famosos es Triple Ten y de acuerdo al influencer no sólo enseñan las habilidades necesarias, sino que están conectados con empresas que están buscando personas que puedan desempeñar las funciones tecnológicas que ellos requieren. Algunas de las áreas que abarcan son: Ingeniería de Software, Analítica de Datos, Ciberseguridad o Inspección de Calidad.

Ellos aseguran que las personas que hagan sus cursos podrán conseguir trabajo en los primeros seis meses después de terminar el curso. Aunque no queda claro si el contenido está patrocinado o no, en el enlace del video de Price It se puede conseguir un enlace para asistir a una charla donde se darán mayores detalles.

En redes sociales abundan los creadores de contenido que promocionan este tipo de páginas laborales, por eso también es necesario verificar bien la información y la fuente.

Por ejemplo, la plataforma Price It lleva poco más de un año en funcionamiento y se ha convertido en una fuente confiable para muchos colombianos; pero existen otros influencers que no tienen mucho cuidado con la información que comparten a sus seguidores.

