La aplicación que lo ayuda a encontrar los productos que necesita más baratos; la crearon tiktokers

La herramienta de Juan D. Hidalgo no sólo sugiere los comercios donde el producto está disponible, sino que destaca la opción más favorable para su bolsillo

Celebrando un año de funcionamiento, los bogotanos creadores de las redes sociales de Price It, pusieron a disposición una muy completa página web para que sus seguidores puedan comparar los precios y encontrar productos baratos o las mejores opciones para adquirirlos.

La página está dividida en cinco rubros: Bebidas, Carnes Frías, Despensa, Licores y productos de Cuidado Personal, además en ella se destaca que se hacen comparaciones entre las marcas Éxito, Jumbo, Carulla, Pricemart, D1, Olímpica, Colsubsidio, Ara, entre otras.

El procedimiento es bastante simple, el usuario entra en la página e ingresa el nombre del producto que quisiera comprar, a fines de ver en cuáles comercios se encuentra por un menor precio y la aplicación, que también puede bajarse a una tableta o al celular, hará el resto del trabajo.

No sólo eso, la aplicación es tan maravillosa que inmediatamente el usuario hace la búsqueda, no sólo pone los distintos comercios donde está disponible con sus respectivos precios. Sino que además remarca la mejor opción, para que no existan confusiones a la hora de querer adquirir productos esenciales.

Así luce la plataforma de Price It, que puede encontrar en la página web o descargar a su celular o tableta.

¿Quién está detrás de la aplicación de Price It que lo ayuda a conseguir productos baratos?

En el año 2023, el creador de contenido Juan Daniel Hidalgo se inventó Price It, una marca para compartir a través de las redes sociales los mejores consejos para ayudar al ahorro de los colombianos.

La mayoría de este contenido, se basa en la comparación, en mostrarles a los consumidores cuáles son las mejores opciones para comprar un producto. En ocasiones, también evidencian que los aumentos entre los comercios son bastante exagerados.

Juan Daniel Hidalgo es abogado, pero se presenta como un experto en análisis de datos y en lenguajes de programación. Dice que su objetivo no se limita a ayudar a los ciudadanos, sino también a brindar mejores herramientas para que las empresas puedan analizar el comportamiento de sus productos.