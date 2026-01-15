Un número asociado al funeral de Yeison Jiménez coincidió con el premio mayor de una lotería y terminó convirtiéndose en apuesta ganadora para varios jugadores.

En Colombia, los números suelen cargarse de significado cuando se cruzan con hechos que conmueven al país. En los días posteriores a la muerte de Yeison Jiménez, una coincidencia numérica empezó a circular entre seguidores, apostadores y curiosos, convirtiéndose rápidamente en tema de conversación nacional.

Mientras el país despedía al cantante de música popular, algunos detalles de sus honras fúnebres llamaron la atención. Entre ellos, la placa del vehículo que transportó su féretro. Tres cifras específicas comenzaron a repetirse en redes sociales y corrillos populares, donde no tardaron en ser asociadas con la suerte y el azar.

Un número que pasó del homenaje al sorteo

Horas después del sepelio, varios jugadores decidieron apostar al chance con el número 586, correspondiente a las tres últimas cifras de la placa de la carroza fúnebre. La apuesta, que para muchos fue espontánea, terminó tomando fuerza cuando se conoció el resultado del sorteo de la Lotería del Huila del martes 13 de enero.

El número ganador fue el 3586, una combinación que coincidía exactamente en sus tres últimas cifras con el número que circulaba entre los seguidores de Yeison Jiménez. Aunque el sorteo no tenía ninguna relación oficial con los hechos, el resultado despertó sorpresa en distintas regiones del país.

De acuerdo con testimonios de jugadores de chance, varias personas lograron premios gracias a esa combinación. Algunos apostaron por tradición, otros por intuición y otros como una forma simbólica de recordar al artista, sin imaginar que el número resultaría favorecido.

La noticia se propagó rápidamente en redes sociales, donde aparecieron mensajes de celebración y capturas de tiquetes ganadores. La coincidencia fue comentada tanto por seguidores del cantante como por personas ajenas a su música, atraídas por el impacto del hecho.

Bogotá le dijo "adiós" a Yeison Jiménez

En paralelo, Bogotá acogía el homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena, un evento que reunió a familiares, colegas y fanáticos. Entre canciones, aplausos y recuerdos, el número volvió a aparecer como una anécdota recurrente, sumándose a una jornada marcada por la emoción colectiva.

🖤 "Lo vi nacer y nunca imaginé tener que despedirlo”: Jhon Alex Castaño recordó su amistad con Yeison Jiménez durante el gran homenaje que se rinde en honor al artista de música popular en el Movistar Arena de Bogotá. https://t.co/cbhZm3Sm8o pic.twitter.com/DpW4iSgJtt — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) January 14, 2026

Sin atribuir causas ni interpretaciones oficiales, lo cierto es que el 586 ya se estableció como “los números de la suerte de Yeison Jiménez”, y seguramente varios colombianos están justo ahora comprando su lotería en homenaje (y algo de superstición) al fallecido cantante.

