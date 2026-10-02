- Qué quieren los abogados que se enfrentan a la exitosa empresa de peajes Flypass

Hernán Panesso y Manuel García quieren hacerle pagar con una demanda un presunto cobro irregular a 20 usuarios en varios peajes del país

La compañía Flypass enfrenta una acción de grupo por el cobro de $220 pesos en al menos 20 casos en el cobro de un peaje. Los usuarios afectados consideran que este valor no estaría justificado y, por ello, los afectados promovieron inicialmente la acción legal, representados por los abogados Hernán Panesso y Manuel García.

El proceso se tramita ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itagüí. Según los abogados demandantes, el cobro adicional, presuntamente, superaría la tarifa oficial de los peajes, cuyos valores son regulados por el Estado.

Los cobros cuestionados se habrían presentado en servicios de Flypass como “Pasa y Paga” y también mediante débitos realizados a las tarjetas de los usuarios. En defensa de la compañía está el abogado Yuri Valbuena.

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Panesso es abogado de la Universidad del Rosario y tiene una maestría en Derecho de la Universidad de Oxford. Ha actuado como apoderado en procesos relacionados con compañías como Aerorepública y Deportes Quindío. Su experiencia incluye asuntos de competencia, protección al consumidor y regulación económica

García, por su parte, es abogado de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con un posgrado en Derecho del Mercado de Capitales de la Universidad Javeriana. Ahora se encarga de asuntos de derecho público y privado.

Los abogados sustentan sus argumentos en resoluciones del Ministerio de Transporte que, según su interpretación, establecen que un intermediario tecnológico no puede cobrar al usuario un valor superior a la tarifa oficial fijada por el Estado. Con base en esa posición, solicitan que Flypass haga las correcciones del caso.

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Y qué dice la defensa de Flypass sobre el cobro de los $220

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Por su parte, la compañía matriz de Flypass, F2X, ha respondido a los señalamientos. Frente a algunos casos, explicó que el cobro se originó en un error del sistema ocurrido a comienzos de 2026. En ese momento la plataforma cruzó accidentalmente bases de datos de clientes y generó cobros adicionales a determinados usuarios. Según la empresa, esos valores fueron posteriormente devueltos a los afectados, y la organización no se habría quedado con ningún dinero extra ni habría conseguido recursos de manera irregular.

En otros casos, F2X sostiene que los $220 corresponden a usuarios que tenían un plan adicional diferente al estándar, por el cual se aplican cobros superiores. La compañía afirma que, en ninguno de esos casos, se incumplieron las normas que regulan el cobro de peajes.

Hasta ahora, el juzgado no ha emitido una decisión sobre la eventual responsabilidad de Flypass ni sobre una posible indemnización a los usuarios. De prosperar las pretensiones de los demandantes, el proceso podría derivar en una sanción monetaria u de otro tipo.

El caso se suma a un antecedente de la compañía ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). En 2025, la entidad impuso a Flypass una sanción de $745 millones. La decisión fue en primera instancia y la empresa la impugnó, por lo que el asunto continúa pendiente de resolución.

En cuanto a sus resultados comerciales, Flypass registró ingresos operacionales por $35.000 millones en 2023 y reportó más de 65 millones de transacciones en 2025. La compañía tiene como propietarios a Juan Camilo Henao, Juan Manuel Vicente Pérez y Luis Lorenzo Botella.

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