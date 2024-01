¡Que no lo estafen! Esto es todo lo que debe saber antes de pagar su arriendo en 2024

.Publicidad.

El costo de vida para este nuevo año parece haber aumentado de forma considerable, uno de los precios que se elevaron fue el de la vivienda. Y es que más del 40% de los hogares en Colombia viven en arriendo por lo que es fundamental conocer de cuánto será la subida, cuál es la forma correcta de aplicarla, entre otras cosas. Así va a evitar que le cobren de más en su arriendo en 2024, en el tiempo incorrecto e incluso que se aprovechen de usted por no conocer las normas.

El creador de contenido ‘Price it col’ que dedica su contenido a la economía y ahorro de los colombianos explicó cuáles son esos factores que se deben tenerse en cuenta. Lo primero es que el IPC de 2023 fue de 9,28%, por lo que eso es lo máximo que pueden aumentarle a su canon de arrendamiento. Pero en lo que muchos fallan es el tiempo del pago, pues el aumento no debe hacerse en enero si no cuando se cumpla el año desde que firmó el contrato, es decir, si su año se cumple en Julio hasta ese mes le pueden hacer el aumento.

..Publicidad..

Finalmente debe saber que según el Art. 20 de la ley 820 de 2003, si su arrendador hace un incremento mayor al IPC o antes del año, se puede negar a pagar este incremento y no estaría incumpliendo su contrato. Además, no lo pueden sacar pues no hay justa causa y no sería legal. Sin embargo, no se recomienda llevarlo a la vía jurídica si no hablarlo con su arrendador y llegar a un acuerdo entre ambas partes. También es importante aclarar que todo lo anterior depende de los acuerdos previos que se hayan hecho en el contrato inicial.

...Publicidad...

| Ver también: ¿Quiere vivir en arriendo? Estos son los arreglos que debe pagar