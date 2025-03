¿Qué llevó a la renuncia de toda la junta de la prestigiosa Fundación She Is, incluido Felipe Bayón?

.Publicidad.

Durante más de una década, Nadia Sánchez ha logrado convertirse en una de las personas más influyentes del país. Sin embargo, toda la buena reputación que ha sabido construir por cuenta de un trabajo social encaminado al empoderamiento de las mujeres se encuentra ahora en peligro, al parecer por un error, hasta el punto de que recibió en su despacho la renuncia de todos los miembros de la Junta Directiva de su famosa Fundación She Is.

Se trata de una fundación creada por ella misma en 2015, con la cual se dedica a apoyar a mujeres en condición de pobreza de los 32 departamentos de Colombia a través del emprendimiento y la educación. Esto la ha llevado a lograr importantes acuerdos con organizaciones nacionales e internacionales, como es el caso por ejemplo de la NASA y a contar con pesos pesados en la dirección como Tatiana Córdoba, Gustavo Adolfo Cruz, Ángela María Panqueva, Melissa Urzola, Carolina Vélez Escobar, Claudia Varela y Felipe Bayón, quien además de haber sido presidente de Ecopetrol, forma parte de las Juntas Directivas de EPM, Paz del Río y otras compañías.

Justamente, fueron estos siete directivos quienes evidenciaron una situación inusual en la fundación, la cual los llevó a pedirle cuentas a la presidenta y, posteriormente, a presentar su renuncia por falta de transparencia. Particularmente, el problema radica en que habrían sido utilizados fondos de la organización para pagar tres facturas relacionadas con el matrimonio de Nadia Sánchez, el cual tuvo lugar el pasado 18 de enero.

Esto fue reconocido por la propia Sánchez y por la Fundación She Is, la cual emitió un comunicado asegurando que todo se trató de un préstamo que fue aprobado por el Comité Fundador, el cual cumplía con todos los protocolos. Además, indicaron que la plata fue devuelta. No obstante, los directivos sostienen que es necesario realizar una auditoría forense.

¿Cómo empezó Nadia Sánchez?

La joven de 35 años se graduó de Administración de Empresas en la Javeriana a comienzos de la década pasada y rápidamente comenzó a trabajar con comunidades desde diferentes organizaciones como la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Women Economic Forum, entre otros. Hasta que en 2015 tuvo la idea de She Is, proyecto que pudo nacer gracias a un concurso de emprendedores emergentes en la Casa Blanca que se ganó y que le permitió tener el capital inicial. Esta fundación le ha permitido recibir una gran cantidad de condecoraciones y ser una invitada fija para dar conferencias en países de todo el globo.