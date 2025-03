Felipe Bayón dedicado a formar parte de varias Juntas, pero no propiamente de empresas en buena situación

.Publicidad.

El expresidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, quién entre los años 2017 y 2023 estuvo a cargo de la petrolera estatal y es reconocido como uno de los grandes líderes del sector petrolero mundial, se ha dedicado luego de su retiro a dictar conferencias y a formar parte de varias juntas directivas, pero no siempre en empresas o instituciones en buenas condiciones.

En enero de 2024, entró a formar parte de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín – EPM como candidato propuesto por Federico Gutiérrez. Empresa que enfrenta un desafío financiero por la crisis de su filial Afinia que desde 2020 opera en varias zonas de la Costa Atlántica. EPM había indicado que solo podría garantizar su operación hasta febrero del 2025, pero que sin embargo ha seguido operando. A comienzos de marzo, un Juez de la República de ordenó el embargo de las cuentas de la Nación debido a una deuda a EPM por $41.654.551.225.

En marzo de 2024, pasó a formar parte de la junta directiva de Fundación She Is como su presidente, una entidad reconocida por su labor en la promoción del empoderamiento femenino en América Latina, que promueve el apoyo a niñas, adolescentes y mujeres en condiciones vulnerables, pero donde solo duró un año, este 19 de marzo formó parte de la renuncia colectiva este mes de siete miembros por el presunto uso indebido de fondos de la organización en actividades ajenas a su propósito social, específicamente los pagos realizados por la Fundación para financiar el matrimonio de Naida Sánchez Gómez, su fundadora y presidente.

Ese mismo marzo de 2024, ingresó a la junta directiva de Paz del Rio, empresa cuyos trabajadores sindicalizados (Sintrapazdelrio) aprobaron el viernes 14 de febrero de este año con un 90 % de los votos entrar en huelga indefinida ante la falta de avances en la negociación del pliego de condiciones, específicamente en el aumento salarial.

La empresa por su parte reiteró su compromiso de continuar negociando sobre la base de un acuerdo justo y viable que no ponga en riesgo la estabilidad de la empresa, y reiteró que el incremento salarial solicitado no se compadece con la crisis del sector siderúrgico y en particular con el momento actual de la compañía que registró pérdidas de cerca de $ 60.000 millones en el 2024.

Este martes 18, pasó a formar parte de la junta directiva de Parkland Corporation

La mayor empresa canadiense de venta de combustibles en gasolineras y la segunda mayor operadora de tiendas de conveniencia (On the Run), que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto y que enfrenta una grave crisis con sus accionistas, que incluso hace pensar en su inminente venta.

El mayor accionista, Simpson Oil, ha indicado que el persistente bajo rendimiento de Parkland le genera importantes preocupaciones sobre la eficacia de su estrategia y liderazgo, tanto que en abril de 2024, solicitó públicamente, una revisión estratégica, instando al Consejo de Administración a evaluar una posible venta o transacción estratégica. Ante el pedido de algunos accionistas de reestructurar las operaciones, la compañía anunció hace un año la venta de 157 estaciones de servicio en Canadá, pero existen dudas en su capacidad para alcanzar el objetivo de USD 500 millones en ventas de activos. El nombramiento de Felipe Bayón busca calmar la ira de los accionistas.

Felipe Bayón también es miembro del Consejo Directivo de CESA (Colegio de Estudios Superiores de Administración) con sede en Bogotá y del Consejo Global de Energía de Accenture.