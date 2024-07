¿Qué le dice usted a un enfermo de cáncer sobre cómo enfrentar su enfermedad?

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Cuide sus palabras o mejor no le diga nada. Muchas veces, por querer dar aliento, por querer ayudar transmitiendo fortaleza, la gente resulta diciendo unas imprudencias tan difíciles de arreglar, que parece hablando con garrote en mano por tratar de enseñar cómo encarar un cáncer sobre el cual -muchas veces- no tienen idea, y cuyo solo nombre atemoriza a cualquiera.

Hace unos días presencié un episodio con un enfermo cercano. Él estaba comentándole al grupo de amigos que se había hecho unos exámenes, que sus antígenos habían subido de nuevo y que se había desanimado, que se sentía triste y que a veces decía “ya no más, estoy cansado de esta lucha”. Todos comenzaron a darle ánimo, a decirle que ha hecho el proceso como un valiente, pero volvió a mostrarse derrotado. ¿Y quién cree que saltó? El que, por querer ayudar -soy una convencida de que así era-, le comenzó a decir: “así es la enfermedad, así se comporta”, y arrancó una narrativa vehemente que silenció al resto, hasta que por decirle cómo enfrentar su situación, cayó en la comparación con otras personas que lo asumen diferente.

“Yo conozco a fulanito de tal que lleva años con un diagnóstico complejo, pero que sus médicos tienen controlado. Va a fiestas, se ríe, hace bromas, baila, conversa como si nada y ahí va” … “¡qué es esto!”, pensé. Así fuera así, ¿por qué hay que comparar a quien está -primero que todo- luchando con el miedo antes que con la enfermedad?; todo el mundo no es igual, no reacciona igual, no tiene ni la misma fuerza, ni la misma actitud, ni la enfermedad en la misma parte… ¿Y será que esa persona que parece tan feliz, no se habrá quebrado varias veces en su intimidad? Alguien intentó enderezar el curso de esas palabras, pero -como se podrán imaginar- a quien estaban queriendo alentar lo afectó el discurso de su amigo.

Como periodista quise buscar cifras de enfermos en el mundo, de las clases de cáncer, de cuántos sobreviven, de qué tan efectivos están siendo los avances, ¿y saben qué?, esta columna no se trata de estadísticas, ni siquiera de proyecciones optimistas con los avances científicos, sino de la prudencia y el tacto cuando se está con alguien que se levanta cada mañana pensando en qué será de su vida después del tratamiento, si funcionará, si recuperará todo lo que ha vendido en busca de su cura, si los amigos harán de nuevo una vaca para la siguiente quimio, si el sistema de salud estará funcionando bien más adelante para tener sus medicinas… si esa condición a la que hasta nombre le ponen para convivir amablemente con ella, los dejará un tiempo más en este plano.

Por favor, por favor, por favor, piensen muy bien lo que le van a decir a quien enfrenta un cáncer. No hablen de lo que no saben, si no lo saben, y menos de las emociones. Y si lo saben, háganlo con el tacto que corresponde. Compartan experiencias propias o de otros, pero no comparen, no juzguen… ¡No la embarren! Los únicos que pueden hablarle con franqueza, e incluso también se cuidan, son los médicos especialistas. ¡Nadie más!

Les mando a todas las personas que enfrentan hoy esta situación de salud mi mejor energía, mis mejores deseos porque todo siga su curso para mejor y por sobre todas las cosas, que no pierdan la fe.