- El helicóptero de la Operación Jaque que sacaron de Tolemaida para mover 5 ministros desde Bogotá a Facatativá

Viajaron en el MI-17 “Libertad 1”, para evitar un trancón de dos horas y la caravana de escoltas, mientras la flota militar enfrenta mantenimiento

El helicóptero que en 2008 entró en la historia militar colombiana llevando a cabo una de las operaciones de rescate más recordadas de la historia volvió a transportar funcionarios del Gobierno. Esta vez no voló hacia la selva de Guaviare ni llevaba una fachada de misión humanitaria para lograr una victoria que parecía imposible: el pasado 5 de octubre trasladó desde Catam hasta Facatativá a cinco ministros convocados a una jornada de trabajo con la cúpula militar y policial.

La aeronave fue movilizada previamente desde los hangares del Fuerte Militar de Tolemaida hasta Bogotá. Después de recoger a los funcionarios voló hacia Facatativá y, tras terminar la reunión gubernamental, regresó a donde permanece la mayor parte del tiempo.

Cinco ministros, un helicóptero y un viaje que otros hicieron por tierra

A bordo iban el ministro de Defensa, general en retiro Jorge Mora; el ministro del Interior, Rodrigo Lara; el ministro de Justicia, Iván Cancino; la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, y la ministra de Ciencia y Tecnología, Claudia Benavides.

El destino era el Cantón Militar de Comunicaciones de las Fuerzas Militares. Allí, se desarrolló una jornada intersectorial donde se revisaron avances de la estrategia ‘El Milagro de las Regiones’, compromisos derivados de consejos de seguridad y proyectos de tecnología e innovación relacionados con la lucha contra organizaciones criminales.

La Operación Jaque liberó el 2 de julio de 2008 a 15 secuestrados: Íngrid Betancourt, tres estadounidenses y 11 integrantes de la Fuerza Pública, en una operación sin disparar un tiro.

La diferencia estuvo en la manera de llegar. Mientras los cinco ministros fueron trasladados en el MI-17, otros funcionarios convocados a la misma jornada, entre ellos personal de los viceministerios, hicieron el recorrido por carretera. El trayecto terrestre tomó dos horas.

El costo exacto del desplazamiento aéreo no ha sido revelado. Lo que sí se conoce es el valor estimado de operación de un MI-17: entre $23 millones y $27 millones por cada hora de vuelo.

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Una flota militar de MI-17 que necesita repuestos y mantenimiento

El episodio sucedió en un momento particular para los MI-17 del Ejército. Estas aeronaves son utilizadas para transporte de tropas, apoyo logístico y operaciones humanitarias, pero parte de la flota ha permanecido fuera de servicio por necesidades de mantenimiento, disponibilidad de repuestos y cumplimiento de ciclos de vida de sus componentes.

La situación no es nueva. En enero de 2026, el Ejército informó que el Estado recibió US$20 millones luego de un incumplimiento contractual con una empresa gringa. El contrato 12-2024, firmado con Vertol Systems Company por unos US$32 millones, buscaba sostener la flota de helicópteros MI-17 del Ejército. La empresa recibió un anticipo de US$13,6 millones, pero falló parcialmente en el acuerdo. Por ello, la aseguradora Berkley International pagó al Estado la multa y la devolución del anticipo.

Además, documentos oficiales relacionados con la contratación para mantener estas aeronaves muestran la magnitud de las necesidades: el contrato de sostenimiento suscrito en 2024 contempló US$32,46 millones para reparaciones mayores, extensión de vida útil de tres helicópteros, mantenimiento de motores, reparación de componentes y adquisición de repuestos.

El problema continúa en 2026. En septiembre pasado fue publicado un nuevo proceso para contratar el mantenimiento mayor —overhaul— de los MI-17 del Ejército, incluyendo suministro, instalación y reemplazo de partes y componentes necesarios para recuperar su aeronavegabilidad.

Por eso el viaje de los ministros adquiere otra dimensión: mientras la institución necesita mantener disponible una flota fundamental para sus operaciones, uno de sus helicópteros más simbólicos fue utilizado para un desplazamiento de funcionarios entre Bogotá y Facatativá.

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El “Libertad 1” que hizo historia en la Operación Jaque

El helicóptero utilizado no es un MI-17 desconocido para el país. El Comando General de las Fuerzas Militares identifica oficialmente la aeronave como “Libertad 1”, el aparato cuya tripulación participó en la Operación Jaque del 2 de julio de 2008.

Aquel día, en las selvas de Guaviare, una operación de inteligencia permitió liberar a 15 secuestrados sin que se produjera un solo disparo. El evento ocupó las portadas de los diarios y el arranque de los noticieros alrededor del mundo. Incluso, dio para series televisivas de corte hollywoodense. Entre ellos estaban Íngrid Betancourt, tres ciudadanos estadounidenses y once integrantes de la Fuerza Pública.

El Ejército ha explicado que para la operación fueron utilizadas dos aeronaves MI-17, junto con las tripulaciones de inteligencia que hicieron posible la fachada de una misión humanitaria.

El MI-17 EJC 3375, bautizado Libertad 1, no quedó como pieza de museo: después de Jaque continuó volando en misiones de salvamento y atención de desastres por Colombia.

El EJC-3375 quedó convertido en símbolo de aquella operación y conserva sus distintivos colores rojo y blanco. Después de Jaque, el mismo helicóptero fue destinado también a misiones de salvamento, atención de desastres y apoyo humanitario. El Comando General registraba ya más de 2.000 horas de vuelo en este tipo de labores después de aquella operación.

Ahora, casi dos décadas después de aquella misión, el “Libertad 1” volvió a ser noticia, pero por una razón completamente distinta: llevar a cinco ministros desde Bogotá hasta una reunión en Facatativá y evitar, de ese modo, un trancón de dos horas.

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