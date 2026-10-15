El festival en Bogotá que busca recaudar fondos para ayudar a más de 100 niños con parálisis cerebral en Colombia

Tras dar 640 gimnasios de rehabilitación en 12 años, Unidos para Sonreír realizará el Unidos Fest con artistas y carreras para recolectar fondos este 18 de octubre

El próximo 18 de octubre, una carrera recreativa y una jornada de conciertos en Bogotá tendrán una meta que va más allá del entretenimiento: conseguir recursos para que 100 niños, niñas y adolescentes con parálisis cerebral y otras discapacidades motoras accedan a gimnasios de rehabilitación en casa. La iniciativa es liderada por la Fundación Unidos para Sonreír, que prepara la segunda edición de su Festival Unidos por una Sonrisa, conocido como Unidos Fest.

La cita será en la Universidad ECCI, desde las 7:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. La organización espera recibir cerca de 3.000 asistentes, que podrán participar en actividades deportivas, escuchar música en vivo, recorrer una zona de emprendimientos y disfrutar de una oferta gastronómica.

La meta de este año se apoya en los resultados de la primera edición: 580 corredores, alrededor de 1.000 asistentes y 25 familias que recibieron sus gimnasios de rehabilitación. Ahora, la fundación quiere ampliar esa cobertura y llegar a menores que permanecen en lista de espera.

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Una carrera, conciertos y actividades para toda la familia

La programación comenzará con la Carrera de la Felicidad, que tendrá recorridos de 3, 5 y 9 kilómetros dentro del campus universitario. La inscripción cuesta $165.000 por persona e incluye camiseta de la marca Terret, tula, chip de corredor y número. Los ganadores recibirán trofeos y medallas.

Después, la música tomará la tarima principal. Entre los artistas anunciados están Martina La Peligrosa, Sin Ánimo de Lucro, Alejandro González, Sebastián Yepes, Lucas Arnau, Darmand, integrante de The Mills, Ohlela, Sonora Caimán, JuanSe Zapata y Canticuentos, entre otros.

Quienes no participen en la carrera podrán ingresar al festival con un aporte de $115.000 por adulto. Para niños de 3 a 12 años, el valor es de $65.000, mientras que el paquete para un adulto y un menor cuesta $160.000. La propuesta combina entretenimiento y recaudación para financiar los dispositivos que recibirán las familias beneficiarias.

El gimnasio que busca llevar la rehabilitación a casa

La Fundación Unidos para Sonreír cumple 12 años de trabajo con niños, niñas, adolescentes con parálisis cerebral y sus familias. Según la organización, ha entregado cerca de 640 dispositivos médicos de rehabilitación y beneficiado a igual número de menores, con un impacto en más de 2.560 integrantes de sus hogares.

El gimnasio fue diseñado por Leidy Cuestas, fundadora y directora ejecutiva de la entidad. Su estructura modular permite diferentes posiciones para apoyar ejercicios de rehabilitación desde el hogar. La fundación también desarrolla acompañamiento psicológico, orientación jurídica, formación para madres cuidadoras y apoyo alimentario a familias vulnerables.

Las marcas que ya apoyan la causa

La segunda edición cuenta con Toyota como patrocinador oficial y el respaldo de marcas y organizaciones como Doctor Simi, LATAM Airlines, LATAM Pass, Lloreda Camacho, Faruk Agencia, Crepes & Waffles, Terpel, Village Camps, ARA, Indra, Movich, Ságaro, The Macallan, Fincomercio, Stark Gym, Skandia, Vardí, Sello Pablo, FUTURU, Elidebio y Mueblea. La fundación también destaca el acompañamiento de otros aliados en sus programas sociales.

Las empresas interesadas en sumarse como patrocinadoras o aliadas, así como los emprendimientos que quieran participar, pueden contribuir a ampliar el alcance de esta buena causa. Para vincularse, pueden consultar unidosparasonreir.org o comunicarse al 320 261 4328. También pueden escribir a [email protected].

Quienes deseen hacer donaciones individuales pueden aportar desde $50.000 a través de la página de donaciones de la fundación, donde también es posible conocer las campañas para apoyar a menores que esperan recibir un gimnasio.

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