- El fracaso de Sencia, la empresa con la que Sarmiento y sus socios dejaron a los bogotanos sin fútbol

Con lugares como el Vive Claro, la grama del estadio fue destrozado por los conciertos de BTS, intentaron remediarlo con pasto de La Florida, pero no lo lograron

A 17 minutos de que empezara el juego entre Millonarios y Once Caldas el partido se canceló. Los jugadores se quedaron con los guayos puestos y los hinchas con la boleta en la mano. La razón no fue la fuerte lluvia que cayó sobre El Campín sino la gramilla que se levantaba por bloques al más leve jalón.

Días atrás, Sencia, perteneciente en un 51 % a Corficolombiana, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, y encargada de administrar la operación del estadio capitalino, aseguró que tenía cinco canchas de fútbol disponibles para dejar a punto el césped de El Campín para el partido.

Este parte de tranquilidad recordó al dado por la misma empresa a principios de febrero del año en curso cuando su CEO, Mauricio Hoyos, anunció una inversión de $1.700 millones, la más alta de los últimos diez años, para restaurar la gramilla destruida del estadio con un sistema de hibridación de canchas que tampoco funcionó.

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La última jugada de Sencia para recuperar la gramilla de El Campín

Con el tiempo corriendo en su contra, Sencia publicó un video en el que se mostraba que la grama estaba quedando a punto. Sin embargo, las canchas de las que estaban sacando los rollos de césped natural que auxiliaban a El Campín eran un misterio hasta que el concejal y exfutbolista Leandro Castellanos sacó a la luz que el pasto se estaba sacando del parque público La Florida.

La empresa encargada de arrancar el pasto del parque fue Equiver S.A.S., quienes aseguraron que el proyecto había sido autorizado por el IDRD con un contrato que tuvo un costo de $444 millones y va hasta el 1 de abril de 2027.

Allí la empresa podrá realizar sus labores técnicas y de recuperación de las canchas 6, 8 y 9 del parque. En total, 20.180 metros cuadrados de terreno. Aproximadamente a $3.600 el metro cuadrado, un valor muy por debajo del valor comercial que ronda los $80.000.

Así quedó una de las canchas del parque La Florida luego de la extracción de los rollos de pasto para restaurar El Campín.

La compañía Equiver aseguró que este experimento les permitió renovar el terreno de juego en menos de una semana, algo impensado en un proceso que normalmente toma cuatro meses.

Además de la renovación del césped que no recibió el visto bueno de los árbitros del partido Millonarios contra Once Caldas, la pregunta que empezó a rondar fue por qué Sencia estaba utilizando el pasto de un parque público que es utilizado por niños y familias para asumir sus responsabilidades con la grama de El Campín.

Por su parte, Sencia emitió un comunicado ofreciendo disculpas a los hinchas por lo sucedido y reiterando su compromiso para que la cancha se encuentre en óptimas condiciones para que se pueda jugar fútbol profesional.

El Campín, muchos conciertos pocos partidos

Aunque Sencia, el alcalde Galán y el IDRD coinciden en que el fútbol es la prioridad, al estadio todavía le quedan 8 conciertos programados en lo que queda del año. Por esta razón, desde diferentes sectores se dice que, en manos de la empresa dirigida por Mauricio Hoyos, El Campín se volvió un estadio de conciertos para unos cuantos partidos.

Mientras tanto, el presidente de la DIMAYOR, Carlos Mario Zuluaga, anunció que el partido entre Santa Fe contra Jaguares de Córdoba programado para el 14 de octubre, tampoco se podrá jugar.

Así las cosas, el único evento que se llevará a cabo próximamente en el estadio será el concierto de “Fonseca en la Casa” programado para el 24 de octubre. Esto a pesar de que la ciudad cuenta con más escenarios para este tipo de eventos tales como el Vive Claro, el MedPlus y el Arena.

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