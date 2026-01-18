- Qué hace Michel Deller, un empresario ecuatoriano, comprando equipos del futbol en Colombia

La última movida pareciera ser la compra del Unión Magdalena pero ya es dueño del Atlético Huila, algo que ha logrado con KFC en su país y otros negocios

En algunas fotos luce muy serio, en especial cuando portaba la camisa que lo reconocía como nuevo propietario del Atlético Huila en 2023. Sin embargo, es un apasionado del fútbol, pero también de los negocios, esos que lo han llevado a ser hoy una figura clave a nivel internacional. Michel Deller, es un ecuatoriano que, se está convirtiendo en un nombre protagónico en Colombia.

La fortuna de Deller no viene únicamente del fútbol. En Ecuador es uno de los mayores franquicias de Kentucky Fried Chicken (KFC) con cientos de locales en operación, es máximo accionista de centros comerciales emblemáticos como Quicentro y San Luis Shopping, y participa de negocios inmobiliarios y de servicios urbanos que le han valido un patrimonio estimado en más de 500 millones de dólares.

Esa base empresarial le ha permitido no solo invertir en fútbol con recursos propios, sino también estructurar un modelo sostenible que combina rentabilidad con desarrollo humano, lo cual, según él mismo ha señalado en diversas intervenciones públicas, es fundamental para que el deporte trasciende resultados efímeros y se convierta en una plataforma de crecimiento social.

Colombia en la mira del ecuatoriano: esperanza de otro capítulo

Su primera incursión en el fútbol colombiano fue en 2023, cuando su grupo Farlay S.A. compró cerca del 97 % de las acciones del Atlético Huila, operación valorada en alrededor de 5 millones de dólares, con la intención de aplicar el mismo modelo que impulsó al Independiente del Valle. Aunque el Huila enfrentó dificultades deportivas, la apuesta clara fue una de largo plazo y basada en la misma lógica de formación de talento.

Ahora, con los rumores y las primeras señales de su llegada al Unión Magdalena, la expectativa se renueva. En Santa Marta hay quienes se preguntan si su fórmula, combinación de visión empresarial, inversión estructurada y paciencia estratégica, podría darle al club costeño un nuevo rumbo, uno sostenido no solo en fichajes y resultados puntuales, sino en una transformación profunda del proyecto deportivo.

Michel Deller es más que un inversionista extranjero: ha demostrado, desde la cancha hasta los centros comerciales, que puede diseñar proyectos ambiciosos con sentido estratégico. Y ahora, con su ojo puesto en el fútbol colombiano de nuevo, muchos esperan que su influencia marque otro capítulo en un deporte que, cada vez más, necesita tanto visión como pasión

Del Quito académico al tablero global del fútbol, el talento de Michel Deller en el fútbol

Michel Deller nació en Quito, Ecuador, y estudió arquitectura, carrera que le dio una mirada estructural sobre proyectos complejos y planificación a largo plazo. Desde temprano se inclinó por los negocios y la gestión empresarial, hasta convertirse en representante legal y principal accionista de Montangello Holding Company S.A., un conglomerado al que también están vinculadas sus filiales como DK Management Services S.A., donde ejerce como presidente del directorio, con el que ha impulsado proyectos inmobiliarios, comerciales y estratégicos que lo posicionan como uno de los empresarios más significativos de su país.

Su historia en el fútbol empezó de forma aparentemente modesta. En 2006, junto con un grupo de socios, Deller adquirió un club pequeño en Sangolquí, conocido entonces como Independiente José Terán, que competía en divisiones menores del fútbol ecuatoriano. Fue un movimiento que generó dudas al principio: ¿cómo alguien con una carrera en arquitectura e inversiones iba a mover un club del amateurismo a la élite? La respuesta, con los años, honró la apuesta.

La transformación fue paulatina pero decidida: en apenas dos años lograron ascender a la Serie B del fútbol ecuatoriano y, con una visión puesta en el desarrollo de talento, al poco tiempo el club estaba en la Serie A. Bajo la dirección de Deller, Independiente del Valle estructuró un proyecto centrado en la formación de jugadores desde la infancia, con un enfoque en valores, educación y rendimiento sostenido, un modelo que rápidamente se convirtió en una referencia en Sudamérica.

Independiente del Valle Campeón de la Sudamericana en 2019.

Hoy, Independiente del Valle no es solo un club competitivo en el plano local, sino un actor influyente a nivel internacional, con títulos como la Copa Sudamericana (2019 y 2022) y la Recopa Sudamericana (2023) en su palmarés. La fortaleza del proyecto también se ha reflejado económicamente: las ventas de jugadores formados en sus academias ya superan los 100 millones de dólares, con casos relevantes como Moisés Caicedo, Kendry Páez y Gonzalo Plata, que le dieron a la institución ingresos significativos en traspasos.

