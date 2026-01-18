- Este carro es híbrido y sorprende por su ahorro, motor, diseño y precio

La movilidad en Colombia se sigue transformando y las apuestas por ofrecer modelos más sostenibles son cada vez más intensas. En esta carrera ingresó Peugeot, la marca del león, que con vehículos sofisticados y tecnología propia busca meterse de lleno en la pelea de los híbridos y eléctricos. Este es justamente el caso del nuevo Peugeot 2008 híbrido, un automóvil que se está robando todas las miradas y que quiere entrar en la lista de los más vendidos de este segmento. Pero ¿qué es lo que hace tan especial a este modelo? Aquí se lo contamos, porque tiene argumentos de peso para brillar en el país.

Diseño y motor que superan las expectativas

Uno de los grandes atractivos de este nuevo modelo de la marca francesa es su diseño. No es enorme, pero tampoco lo necesita para destacar. Su renovado diseño de faros y cada uno de los acabados exteriores resaltan de inmediato. Es imponente, justo lo que se espera de un Peugeot, pero con una silueta moderna que lo hace lucir sofisticado. No es carreta: basta con mirarlo para enamorarse.

Por dentro se siente compacto y acogedor, pero con un muy buen aprovechamiento del espacio. Detalles como su panel de instrumentos de 10 pulgadas en alta definición elevan la experiencia, al igual que la conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. La modernidad no termina ahí, ya que el 2008 híbrido incorpora un nuevo diseño para el selector de cambios. Su interior armoniza perfectamente con lo que promete desde el exterior.

Pero hoy la belleza no basta. Los usuarios buscan autos eficientes, capaces de ahorrar dinero a la hora de tanquear, y en ese punto este modelo también cumple. Cuenta con un sistema híbrido que reduce el consumo en situaciones cotidianas como el tráfico urbano o las maniobras de parqueo. Todo se sincroniza de manera inteligente según las necesidades del conductor, lo que se traduce en ahorro real.

El motor eléctrico trabaja en conjunto con el motor turbo a gasolina y, aunque es eficiente, también es potente. Es un vehículo emocionante, que responde cuando se le exige. Además, cuenta con una transmisión automática de doble embrague de seis velocidades, algo que no se entiende en el papel, sino que se debe sentir al volante.

De los papeles a la realidad, la verdad sobre el nuevo Peugeot 2008 híbrido

La marca francesa ha traído varias sorpresas a Colombia en poco tiempo, y este modelo híbrido es una de las más llamativas. Claro que se convierte en un competidor que vale la pena analizar frente a sus rivales, pero analizar no basta: hay que manejarlo. Al conducir el Peugeot 2008 híbrido se vive una experiencia dinámica, intuitiva y divertida. Incluso quienes llevan tiempo sin manejar se sienten seguros y confiados al tomar el volante.

Su conducción es suave, el sistema híbrido ayuda al ahorro de combustible y el motor eléctrico se recarga de manera autónoma. Es veloz, cómodo y ofrece una muy buena experiencia en materia de entretenimiento, con un sistema de sonido más que suficiente para disfrutar un viaje o sobrellevar un trancón con mejor actitud. Y de nuevo, no es carreta: es una realidad que sorprende.

Todo esto se complementa con sus sistemas de seguridad, que convierten al Peugeot 2008 híbrido en uno de los modelos más completos del segmento. Pero sin duda, uno de sus grandes atractivos es el precio competitivo con el que llega al país.

El modelo se ofrece en dos versiones: la Allure, desde $117.990.000, y la GT, tope de gama, por $125.990.000. Un valor que se convierte en un punto a favor, sumado a un beneficio clave: la exención de pico y placa, que por ahora se mantiene y le da una ventaja clara frente a los vehículos a gasolina.

