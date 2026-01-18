- Tomorrowland trae el Festival Core a Medellín

Se realizará el Festival Core en Medellín, una experiencia inmersiva de música electrónica que reunirá a miles de asistentes en el Parque Norte

En Medellín se realizará el Festival Core, un evento de música electrónica. El grupo detrás del Festival es Tomorrowland, en colaboración con grupos de la ciudad como Breakfast Live. La marca Tomorrowland, para la ciudad de la eterna primavera, quiere llevar a los asistentes a una experiencia inmersiva los días 21 y 21 de febrero en el Parque Norte de la ciudad.

El primer Festival CORE de Tomorrowland en Medellín se realizó en mayo de 2024

Con el Core, Tomorrowland busca llevar la electrónica a nuevos espacios y ampliar su popularidad, el objetivo es poder ofrecer a los paisas la oportunidad de conocer un Festival de peso en la ciudad. Por la popularidad del Tomorrowland en minutos se agotan las entradas en Europa y ahora lo buscado por el festival es llevar la magia de la electrónica a nuevos países. Tomorrowland fue creado por los hermanos belgas Manu y Michiel Beers en 2005 junto con la compañía holandesa ID&T.

Los belgas en su momento querían crear un show surrealista de música electrónica que transcendiera lo convencional. En su primera edición llevaron a DJS como Armin Van Buuren, Coone, Sven Väth, Ferry Corsten entre otros, en esa ocasión lograron reunir alrededor de 9000 personas, en el segundo año grandes DJs se volvieron a dar cita en Boom, Bélgica. Los nombres de artistas reconocidos de la electrónica como Axwell, Bob Sinclair, David Guetta y Fred Baker aparecían en el line up de Tomorrowland. En 2007, el festival ya era un éxito sin ninguna duda. Quince años después en 2022 se logró convocar a más 600.000 personas marcando un hito en el festival.

Los organizadores del evento debieron cambiar la estructura de su festival y negocio, ahora controla el evento mediante la empresa We Are One World. En ese mismo cambio, los belgas han lanzado eventos anexos como el Core, en donde Medellín fue seleccionado para una parada. El primer evento del Core fue en 2024, periodo de Federico Gutiérrez, donde se llamó a 40.000 asistentes y la acogida superó lo previsto de los organizadores, animando a pensar en nuevas ediciones. Para 2025, el vocero del Core Jordy Van Overmeire declaró: Medellín ya se siente como nuestro hogar.

En 2026, se piensa utilizar como escenario el Parque Norte de Medellín y los organizadores piensan superar una asistencia de 40.000 personas en los dos días (20 y 21 de febrero) y conseguir un recaudo de millones por la venta en la boletería.

