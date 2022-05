¿Qué ha despertado la rabia contra Francia Márquez en redes?

.Publicidad.

En el último mes, Francia Márquez ha recibido más de 550 ataques racistas en redes sociales y medios de comunicación. Estos son los hechos, noticias y comentarios que han desatado la furia de la gente a favor y en contra de la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro.

Los momentos claves:

El influenciador uribista Miguel Polo Polo se comparó en Twitter con Francia Márquez después de que se supiera que la candidata vicepresidencial había recibido más de cuatro millones de pesos como beneficiaria de Ingreso Solidario e hiciera parte del Sisbén. La publicación tuvo más de 15 mil interacciones en redes sociales.

La cantante Marbelle volvió a atacar a Francia Márquez por Twitter. La primera vez había sido para referirse a ella como King King. Esta vez fue para contestarle por un video en el que la candidata se dirigía al presidente Iván Duque, diciendo: “Lo que le incomoda al presidente de la República es que hoy una mujer que podría ser la mujer que tiene en su casa trabajando como empleada del servicio vaya a ser vicepresidenta.” A los ataques de Marbelle, Francia Marquez le ha respondido: “No entiendo cómo me odias sin conocerme… yo desde adolescente te he admirado.

BRUTAL! Sin palabras. Mi reacción al escucharla fue como la de la señora que está atrás.pic.twitter.com/DbixbbDRlS — Físico Impuro (@FisicoImpuro) April 7, 2022

Un grupo de mujeres en Medellín grabó un video mientras le gritaban a Francia Márquez desde una ventana: “No la queremos, no la queremos. Fico Presidente… No es bienvenida en nuestra unidad, la unidad se respeta. No la queremos” El video circuló por redes sociales y rápidamente se hizo viral.

A Rancia no la quiere nadie. pic.twitter.com/iCqyw0tLIQ — DoñaPily (@dona_pily2) April 7, 2022

El presidente del Senado, Juan Diego Gómez, vinculó sin pruebas a Francia Márquez con el ELN. Las declaraciones desataron una conversación en redes sociales.

El primero de mayo, día del trabajo, se volvieron a retomar los ataques en redes sociales contra Francia Márquez, acusándola de ladrona y de aprovecharse del estado por recibir los dineros provenientes del programa Ingreso Solidario.

