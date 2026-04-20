¿Qué fue lo que realmente pasó en el set de ‘Sin senos sí hay paraíso’ y quiénes son las tres personas muertas allí?

Un ataque con arma blanca durante el rodaje de la serie en Bogotá dejó dos miembros del equipo y el agresor muertos. La Policía descarta que fuera un hurto

La jornada de grabación de la serie Sin senos sí hay paraíso 4 terminó en una escena de violencia que dejó tres personas muertas en el centro de Bogotá. El hecho ocurrió en vía pública, en el barrio Los Laches, durante la tarde del sábado 18 de abril, cuando un hombre atacó con arma blanca a los integrantes del equipo de producción.

Qué pasó en el set de Sin senos sí hay paraíso: claves del ataque

De acuerdo con información oficial, el agresor se acercó al equipo de la serie que tiene como protagonista a Carmen Villalobos sin mediar palabra y atacó directamente a uno de los conductores. La primera víctima fue identificada como Henry Alberto Benavides Cárdenas, quien recibió heridas mortales en el lugar.

En medio del ataque, otros trabajadores intervinieron para auxiliar a su compañero, pero también fueron agredidos. Nicolás Francisco Perdomo, integrante del área de transporte de la producción, resultó gravemente herido y falleció posteriormente.

Revelaron imágenes del ataque a los trabajadores de una producción audiovisual en el centro de Bogotá y la posterior reacción de las víctimas. La tragedia dejó tres personas muertas. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/oDA7e54pjC — Revista Semana (@RevistaSemana) April 20, 2026

Según testigos, el atacante, identificado por las autoridades como Josué Cubillos, habría utilizado un objeto cortopunzante tipo bisturí, lo que generó pánico entre quienes estaban en la zona. La reacción de varios presentes derivó en un forcejeo que terminó con la muerte del agresor, cuya identidad aún no ha sido plenamente establecida.

Las autoridades confirmaron que no se trató de un hurto ni de un intento de robo, sino de un episodio asociado a intolerancia. Así lo indicó la Policía Metropolitana de Bogotá, que señaló que el hombre habría actuado de manera repentina tras un intercambio previo sin mayor relevancia.

En el lugar también resultaron personas heridas, una de ellas remitida a un centro asistencial en estado crítico. El saldo final fue de tres fallecidos (incluido el atacante) y varios afectados, lo que obligó a suspender la grabación de manera inmediata.

Nicolás Francisco Perdomo, integrante del equipo de producción de Sin senos sí hay paraíso muerto en el ataque

La Fiscalía General de la Nación inició la recolección de testimonios, incluyendo los de cuatro personas capturadas en el lugar, con el fin de esclarecer la secuencia exacta de los hechos. Uno de los puntos clave de la investigación es determinar cómo se produjo la muerte del atacante durante la reacción del grupo.

Adicionalmente, se conoció que el presunto agresor no portaba documentos al momento del incidente, lo que dificultó en un primer momento su identificación. Versiones preliminares indican que habría tenido un comparendo previo por portar arma blanca.

El caso generó impacto en el sector audiovisual colombiano, debido a que dos de las víctimas hacían parte activa del equipo técnico de la producción. La investigación sigue en curso para establecer responsabilidades y confirmar todos los detalles del hecho.

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