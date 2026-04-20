Los novios que tuvo Daniela Ospina luego de su divorcio con James Rodríguez, hasta que volvió a dar el 'sí' en el altar

La empresaria rehízo su vida sentimental tras separarse en 2017 y hoy consolida su familia con Gabriel Coronel, con quien se casó por lo civil en 2023

La historia sentimental de Daniela Ospina dio un nuevo paso este mes cuando celebró su matrimonio religioso con el actor venezolano Gabriel Coronel en una ceremonia privada en Medellín. Este evento llegó tres años después de su boda civil en 2023 y consolidó una relación que comenzó años atrás.

¿Cuántas parejas ha tenido Daniela Ospina después de James Rodríguez?

Tras anunciar su divorcio en julio de 2017, luego de siete años de relación con el futbolista James Rodríguez, la hermana del también futbolista David Ospina inició una nueva etapa personal y sentimental fuera del foco del matrimonio que la hizo conocida internacionalmente. La ruptura se dio en buenos términos y con un acuerdo centrado en la crianza compartida de su hija Salomé.

Su primera relación pública después del divorcio fue con el productor audiovisual Harold Jiménez. El noviazgo comenzó alrededor de septiembre de 2018, en medio de proyectos relacionados con la marca de ropa de la empresaria. Durante cerca de dos años, la pareja compartió momentos en redes sociales y vivió en Miami. Sin embargo, la relación terminó a finales de 2020 debido a diferencias en sus proyectos laborales y caminos de vida distintos.

Daniela Ospina y su exnovio Harold Jiménez.

Tiempo después, Daniela Ospina inició su relación con Gabriel Coronel, actor y cantante venezolano. El vínculo se hizo público hacia 2021 y rápidamente tomó fuerza. La pareja avanzó en su relación hasta formar una familia, con el nacimiento de su hijo Lorenzo en noviembre de 2023.

¿Cómo fue la boda de Daniela y Gabriel Coronel?

El mismo año, Daniela y Gabriel decidieron formalizar su unión por lo civil. Tres años más tarde, en abril de 2026, realizaron su boda religiosa, un evento que reunió a familiares y amigos cercanos y que se conoció a través de imágenes difundidas en redes sociales.

Durante la ceremonia, uno de los momentos más destacados fue la participación de su hija Salomé, quien acompañó a Daniela en el altar. Además, la celebración se extendió durante varios días, según lo expresado por el propio Coronel en videos compartidos por asistentes.

Actualmente, Daniela Ospina reside en Miami junto a Gabriel Coronel y sus dos hijos. Con esta nueva etapa, la empresaria consolida una familia tras casi una década de su separación de James Rodríguez, marcando un recorrido sentimental con dos relaciones conocidas antes de su matrimonio actual.

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