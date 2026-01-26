Qué fue de Jhoan Álvarez, el ex de Sara Uribe que en 2010 ganó Protagonistas de Nuestra Tele

Jhoan Álvarez ganó Protagonistas junto a Sara Uribe, pero su carrera tomó otro camino. Hoy vive fuera de Colombia y mantiene un perfil bajo.

Durante años, los realities de televisión marcaron el destino de quienes se atrevían a entrar a una casa estudio con cámaras encendidas día y noche. Algunos lograron consolidar carreras duraderas; otros, tras la fama inicial, tomaron caminos menos visibles. Ese fue el caso de Jhoan Álvarez, ganador de Protagonistas de Nuestra Tele, cuyo nombre volvió a sonar recientemente por su relación con Sara Uribe, hoy participante de La casa de los famosos.

En la edición de 2010 del reality de RCN, Jhoan Álvarez se llevó el primer lugar junto a Sara Uribe. Ambos se convirtieron en una de las parejas más recordadas del programa, no solo por su química frente a las cámaras, sino por el respaldo masivo del público que los llevó a ganar el premio final. Sin embargo, una vez terminó el formato, la historia tomó otro rumbo.

Pocos meses después de salir del programa, la relación llegó a su fin y cada uno siguió su camino. Mientras Sara Uribe continuó vinculada al mundo del entretenimiento en Colombia, la presencia de Álvarez en la televisión nacional se fue diluyendo hasta desaparecer por completo.

Un cambio de país y de prioridades: así es la vida de Jhoan Álvarez

Según contó la propia Sara Uribe en una conversación reciente dentro de La casa de los famosos, Jhoan Álvarez decidió salir del país en busca de nuevas oportunidades. Primero se estableció en México, donde intentó abrirse paso en la actuación y en otros proyectos relacionados con la industria del entretenimiento.

Más adelante, su vida dio un giro personal importante: se convirtió en padre de una niña, fruto de una relación con una reconocida modelo. Tras asumir su rol como papá, decidió mudarse nuevamente, esta vez a Estados Unidos, donde actualmente estaría radicado, específicamente en Miami.

Aunque en su momento abandonó sus estudios de Derecho para dedicarse a la actuación, con el paso del tiempo el modelaje se convirtió en su principal vitrina profesional. En redes sociales, Jhoan Álvarez suma más de 180.000 seguidores en Instagram, aunque mantiene un perfil bajo y comparte contenido de manera esporádica. En su cuenta se le ha visto posando para distintas marcas, pero sin mayores detalles sobre su actividad actual.

De su vida personal se conoce poco. Las imágenes junto a su hija corresponden a publicaciones antiguas, cuando ella era apenas una bebé, y desde entonces no ha revelado más información pública al respecto.

A más de una década de su triunfo en Protagonistas de Nuestra Tele, Jhoan Álvarez sigue siendo recordado por ese paso fugaz pero contundente por la televisión, mientras construye su vida lejos de los reflectores que un día lo pusieron en el centro de la pantalla.

