La bronca contra Giovanny Ayala que lo dejó por fuera de la canción homenaje a Yeison Jiménez: "no es bienvenido"

La ausencia de Giovanny Ayala en el video al fallecido cantante destapó tensiones, reclamos públicos y un distanciamiento que terminó siendo definitivo.

La música popular colombiana se unió para despedir a una de sus voces más representativas, pero el homenaje también dejó ver las grietas internas del género. El aventurero en el cielo, la canción creada para honrar la memoria de Yeison Jiménez tras su muerte, congregó a más de una docena de artistas en un proyecto que fue presentado como histórico. Sin embargo, la ausencia de Giovanny Ayala no pasó inadvertida y terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados tras el lanzamiento.

Desde que el tema fue interpretado por primera vez en el homenaje realizado en el Movistar Arena de Bogotá y posteriormente publicado con videoclip oficial, seguidores y colegas se preguntaron por qué uno de los nombres más reconocidos de la música popular no hacía parte del tributo.

El proyecto fue grabado en un ambiente sobrio y simbólico, con artistas vestidos de blanco y una narrativa centrada en la memoria, el respeto y la unión del género. La lista de participantes incluyó a Pipe Bueno, Jessi Uribe, Paola Jara, Jhonny Rivera, Arelys Henao y El Charrito Negro, figuras cercanas a Yeison Jiménez, tanto en lo profesional como en lo personal, lo que terminó dejando por fuera a quienes no hacían parte de ese círculo.

Una relación sin cercanía, según el propio Giovanny Ayala

Meses antes de la muerte de Yeison Jiménez, Giovanny Ayala ya había explicado públicamente que su vínculo con el cantante no era cercano. En una entrevista con Radiola TV, aclaró que entre ambos no existían conflictos, pero tampoco una amistad estrecha.

“Yo nunca he tenido problemas con él, simplemente no me enrosqué con ellos de ir a parchar, a tomar”, dijo Ayala, al referirse a las dinámicas sociales que compartían otros artistas del género.

Según explicó, cada uno se movía en espacios distintos, con rutinas y círculos sociales diferentes. Mientras Yeison Jiménez compartía con colegas en Medellín y otros puntos del país, Ayala aseguró que su entorno personal estaba en Villavicencio, lejos de esas dinámicas.

“Mi parche es Villavicencio, ese es mi espacio”, afirmó en esa conversación, dejando claro que la distancia no era artística, sino personal.

El impulso inicial que Ayala asegura haber dado a Yeison Jiménez

Pese a esa falta de cercanía, Giovanny Ayala ha reiterado en varias ocasiones que sí existió un respaldo profesional en los inicios de la carrera de Yeison Jiménez. Según su versión, fue uno de los primeros artistas consolidados que le abrió espacios cuando aún buscaba reconocimiento dentro del género.

Ayala contó que durante sus conciertos invitaba a Yeison a subir al escenario para cantar frente a públicos numerosos, permitiéndole darse a conocer en plazas donde todavía no tenía nombre propio.

“En la mitad del show lo presentaba y le pasaba el micrófono para que cantara”, relató.

Además, aseguró que le regaló dos videoclips, un gesto poco común en un medio competitivo, con el objetivo de ayudarlo a posicionarse. En esas declaraciones, Ayala expresó respeto por la perseverancia de Yeison y por el éxito que alcanzó con los años.

“Nadie sabe esta historia, pero yo lo ayudé cuando estaba empezando”, afirmó.

El punto de quiebre tras el homenaje en el Movistar Arena

La relación distante terminó de fracturarse tras el homenaje póstumo realizado el pasado 14 de enerp. Después del evento, Giovanny Ayala se pronunció públicamente criticando el tono que, según él, tomó la despedida. Aunque aclaró que no cuestionaba el homenaje a Yeison Jiménez, sí señaló comportamientos que consideró inapropiados por parte de algunos artistas.

Sus palabras generaron una reacción inmediata desde el entorno cercano del cantante fallecido. La respuesta más directa vino de Lina Jiménez, hermana de Yeison, quien explicó públicamente por qué Ayala no estuvo presente en el homenaje ni fue invitado a participar en la canción.

“Usted no estuvo porque no es bienvenido a nada que tenga que ver con él”, escribió en redes sociales, en un mensaje que se viralizó antes de ser eliminado.

Esa declaración marcó un antes y un después. La diferencia dejó de ser implícita y pasó a ser pública, cerrando cualquier posibilidad de participación de Ayala en proyectos relacionados con la memoria de Yeison Jiménez.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.