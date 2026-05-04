Qué fue de Catalina Sandino, la colombiana nominada al Oscar y que trabajó con pesos pesados de Hollywood

La protagonista de María, llena eres de gracia ha participado en cintas como Crepúsculo y compartido con estrellas como Benicio del Toro y Ana de Armas

El nombre de Catalina Sandino Moreno quedó inscrito en la historia del cine en 2005, cuando fue nominada al Oscar en la categoría de mejor actriz, pero su trayectoria no se detuvo allí. Dos décadas después de su irrupción internacional, su carrera sigue sumando títulos, colaboraciones y rodajes en la industria estadounidense.

El punto de quiebre llegó en 2004 con María, llena eres de gracia, dirigida por Joshua Marston. Para ese papel, Sandino superó un proceso de selección en el que participaron cerca de 900 aspirantes, según registros de producción. La cinta se estrenó en el Festival de Sundance de 2004, donde obtuvo el Premio del Público, y ese mismo año la actriz recibió el Oso de Plata a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

En 2005, con 23 años, fue nominada al Premio Óscar como Mejor Actriz, convirtiéndose en la primera colombiana en alcanzar esa categoría. Ese mismo ciclo le otorgó el Independent Spirit Award y la llevó a integrarse a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Una nominación histórica que le abrió puertas en Hollywood

Nacida en Bogotá el 19 de abril de 1981, la formación inicial de Catalina Sandino incluyó estudios de publicidad en la Pontificia Universidad Javeriana, que abandonó para dedicarse a la actuación. Tras el impacto de su debut, se trasladó a Nueva York en 2005, donde continuó su formación en el Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

Entre 2006 y 2008 participó en producciones como Paris, je t’aime, Fast Food Nation y Che, esta última dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por Benicio del Toro. En 2010 se integró al elenco de The Twilight Saga: Eclipse, ampliando su presencia en franquicias comerciales.

Su filmografía ha superado las 40 producciones entre cine y televisión en las dos décadas siguientes a su presencia en los Oscar. En televisión, participó en series como The Bridge y The Affair, consolidando una presencia constante en plataformas y cadenas internacionales.

Desde 2022, Sandino asumió uno de sus papeles más prolongados en la serie From, donde interpreta a Tabitha Matthews. La producción completó su tercera temporada en 2025 y continuó con nuevos episodios en 2026, manteniéndola como parte estable del elenco.

Recientemente participó en Ballerina (2025), derivada de la franquicia protagonizada por Keanu Reeves, junto a Ana de Armas. Además, hizo parte de The Instigators, compartiendo reparto con Ben Affleck y Matt Damon.

¿Con quién está casada Catalina Sandino?

Desde 2006 está casada con David Elwell, a quien conoció durante su primera película. La pareja tiene un hijo y reside en Nueva York desde hace casi 20 años. Su actividad profesional se ha mantenido sin interrupciones prolongadas, con participación regular en proyectos de cine y televisión.

A 2026, su trayectoria se caracteriza por una presencia sostenida en producciones internacionales, una filmografía extensa y vínculos con directores y actores de alto perfil en Hollywood.

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