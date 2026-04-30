El show que traerá a Bogotá las bandas sonoras de éxitos de Disney y Pixar en formato de orquesta sinfónica

Más de 15 títulos integran el repertorio del concierto que llega al Teatro Jorge Eliécer Gaitán y que incluye piezas de Mulán, Encanto, Frozen y El Rey León y más

La agenda cultural de Bogotá suma un nuevo montaje sinfónico que pone en escena algunas de las bandas sonoras más reconocidas del cine animado. El espectáculo FANTASY, centrado en música de películas de Disney y Pixar, tendrá una única función el 23 de mayo a las 7:00 p.m. en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, con una propuesta que reúne un repertorio de 17 producciones, tecnología e interpretación orquestal en gran formato.

La producción reúne a decenas de artistas en escena y retoma el modelo de espectáculos inmersivos, con uso de pantallas, diseño lumínico y recursos interactivos que amplían la experiencia del público en sala.

“Sofía Castro, Makis, Kristal, Jose Luis, Felipe Garay y Juanse Laverde (en Bogotá) participan como voces invitadas no sólo por su talento interpretativo, sino por su capacidad de generar identificación, emoción y cercanía, aportando una dimensión humana y contemporánea al universo sinfónico del espectáculo”, añaden desde Filmo.

Filmo, la empresa tras este espectáculo musical

El proyecto es liderado por Filmo (Film Music Orchestra), una compañía creada en enero de 2023 por los músicos José Jáuregui y Natalia Rojas. Desde su fundación, la agrupación ha centrado su actividad en la interpretación en vivo de bandas sonoras, con énfasis en cine, series y videojuegos. En menos de seis meses de operación, la organización realizó sus primeras funciones en el mismo escenario capitalino, con 72 músicos, tres actores y más de 3.300 asistentes en dos presentaciones iniciales.

Para 2026, la apuesta se amplía con FANTASY, un montaje que consolida una línea de espectáculos temáticos. El repertorio confirmado incluye títulos como Toy Story, Ratatouille, Monsters, Inc., Aladdín, Tarzán y Pocahontas, además de producciones recientes como Intensamente y Moana. La selección musical se estructura como un recorrido cronológico y emocional por diferentes franquicias, con arreglos adaptados al formato sinfónico.

El evento se enmarca en una tendencia de conciertos dedicados a música de cine en vivo. Cabe recordar que Filmo ya ha desarrollado propuestas como Hans Zimmer vs John Williams (que también vuelve en 2026), en la que 80 artistas en escena interpretan composiciones de sagas como Star Wars, Harry Potter e Interstellar, integrando elementos visuales y participación del público.

La ‘magia’ de FANTASY más allá del espectáculo musical

En el caso de FANTASY, la producción incorpora además componentes tecnológicos en los espacios del teatro, como experiencias interactivas en lobby, filtros digitales y cámaras 360, diseñadas para complementar el concierto. Estas activaciones buscan ampliar el tiempo de permanencia del público antes y después de la función principal.

Además de Bogotá, Filmo también llevará este show a otras ciudades importantes del país como Cali, Medellín y Bucaramanga, en las siguientes fechas:

1 de agosto en Cali

22 de agosto en Medellín

27 de agosto en Bucaramanga

La boletería ya se encuentra habilitada en canales digitales oficiales, donde se detallan las localidades, precios y condiciones de ingreso para la función del 23 de mayo en la capital. Las personas interesadas en asistir al espectáculo pueden consultar disponibilidad y adquirir sus entradas a través del portal oficial de Filmo: https://filmo.com.co/boleteria

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