Qué es tener inteligencia emocional

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

La inteligencia emocional es la capacidad que tiene cada persona para entender sus emociones, al igual que la habilidad de relacionarse con otras personas

La inteligencia emocional implica conocerse bien a sí mismo, para poder concentrarse rápidamente en los demás. Aquel que tiene una capacidad emocional elevada es hábil para leer las reacciones y sentimientos de los demás. Y es capaz de resolver problemas y conflictos de manera eficiente y sana. intuitivamente sabe qué hacer y qué decir al verse atacado por una emoción., no se desespera, sino que la maneja adecuadamente.

..Publicidad..

Cosa contraria pasa con quienes son incapaces de entender si están tristes o enojados, pues no alcanzan a distinguir la emoción y mucho menos su causa. Dicen y hacen cosas impulsivas que chocan y ellos ni siquiera se dan cuenta. No parecen ver la correlación entre lo que dicen y hacen, ni como esto afecta a los demás. Se frustran fácilmente. Son los que se llama malos perdedores o víctimas. No se reponen fácilmente de cualquier perdida y por lo tanto sufren mucho.

...Publicidad...

Las Emociones clave vital

....Publicidad....

En el mundo de hoy ya no basta con poseer un buen coeficiente intelectual para tener éxito. Cada vez es más importante que los padres estén pendientes para que sus hijos sepan manejar bien sus emociones o sentimientos. Porque está claro que algunos niños con grandes talentos intelectuales, artísticos y deportivos, les hace falta inteligencia emocional, y por ello pueden llegar hacer fácilmente unos mediocres.

La buena noticia es que la inteligencia emocional se puede desarrollar, ya que el cerebro tiene gran plasticidad, sobre todo en la niñez. Al igual que estimulamos el área intelectual o la motora. Podemos hacerlo con el área emocional. Es cuestión de reconocer cuales son las habilidades y debilidades de nuestros hijos en esta área. Hay niños muy dotados en lo emocional por lo cual necesitaran poca guía de los padres, pero, en general en esta época, la mayoría de los niños son poco tolerantes a la frustración y requieren ser gratificados de manera inmediata.

Ejemplos de actitudes emocionales

Ana, quien tiene 7 años es la niña popular del curso, todas la quieren, pues ella acompaña a sus amigos cuando están tristes, sabe que decirles y que hacer en estos casos. Cuando juega incluye a otros y contagia de alegría a sus compañeros. Si tiene problemas con las matemáticas sabe a quién pedirle ayuda y lo hace en el momento adecuado. Ana tiene una inteligencia emocional superior, lo que la hace una líder natural. Entiende bien sus emociones y además las expresa correctamente.

En cambio, juan de 8 años, saca buenas calificaciones, es pilo, pero es rechazado por los otros niños. Solo es capaz de pensar en sí mismo, no sabe compartir, habla como un adulto y esto asusta a sus compañeros. Juan parece intelectualmente superior en lo académico, mas no en lo emocional. Sus padres se preocupan por el al verlo solo.

Fórmula práctica

Chatear por internet es otra forma de socializar. Debemos dejar que nuestros niños se conecten, aunque nosotros no lo entendamos, por eso si tenemos que insistir en que alternen los chats con prólogos en vivo y en directo, supervisa lo que tus niños ven en la televisión y lo que hacen por internet.

Todo aparato se prende y se apaga. No se tiene prendido de manera limitada y permanente. La TV en exceso y todo aparato electrónico son enemigos del desarrollo de la CE. Es necesario usarlos con mesura y tener en cuenta que pueden ser influencias muy poderosas en la vida de tus hijos y su comportamiento

Criar con diálogos emocionales

La forma como críes a tus hijos van a tener un efecto importante en el desarrollo de sus capacidades en general. Tu modelo les va a determinar muchas cosas. Por esta razón su estilo de crianza es primordial. Si eres un padre que tienes reglas claras en tu hogar y además das ejemplo a tus hijos de cómo comportarse, ellos van hacer cosas muy parecidas.

Fórmula práctica

Debes establecer un diálogo emocional constante mientras formas el carácter de tus hijos. Háblales continuamente en términos de emociones, desde pequeñas preguntas sencillas como cuéntame algo bueno que te paso o algo malo, van a guiar al niño al mundo de las emociones. Te veo molesto con tu hermano que paso. en tu dialogo tiene que haber permiso para expresar lo que él siente sin ser juzgado ni condenado.

Así mismo aprende a escuchar es fundamental. Nuevamente validando lo que el niño siente y llevándolo poco a poco a que vea como debe manejar sus sentimientos y qué hacer con ellos. Esto es esencial para el desarrollo de buenas destrezas socioemocionales.

Creen que es algo pasajero y que más tarde aprenderá a hacer amigos, sin embargo, se equivocan pues si a Juan no se le ayuda a fortalecer el área emocional, cada día se aislara más y sus aptitudes intelectuales no serán suficientes para que triunfe.

La famosa cita de Aristóteles. Cualquiera puede enojarse, esto es fácil, pero hacerlo con la persona correcta, en el grado adecuado, en el momento apropiado, por una buena razón y de la manera debida, no es fácil ejemplifica claramente que es la inteligencia emocional.

Todo en la vida no puede ser bueno y positivo. Nuestros hijos tienen con frecuencia sentimientos positivos, pero también tienen que experimentar alguna vez emociones negativas. Así como sienten alegría, tranquilidad etc., sentirán dolor, tristeza, rabia culpa y vergüenza. Tanto las emociones positivas como las negativas son fundamentales en el desarrollo de la capacidad emocional CE. Lo importante es la forma como estas se manejen.

Lo emocional en crisis

El mundo emocional y lo que tiene que ver con el comportamiento ético está en franca crisis. Hoy en día los jóvenes hacen lo que quieren son intolerantes y egocéntricos, y esto los está llevando a actos de violencia y a una falta de manejo emocional impresionante.

Está en aumento el bullyng o matoneo, que tiene que ver con ser cruel con un compañero de manera sostenida y regular. Asimismo, hay más niños y jóvenes que se prestan para ser víctimas de este fenómeno de maltrato. Es una época en que vemos los frutos de una disciplina permisiva y basada en la culpa.

Además, existe un nuevo elemento, el avance de la tecnología, que ha terminado por aislar a muchos niños y jóvenes, y los ha privado de un buen desarrollo psicosocial. No saben cómo relacionarse con los demás, pero si saben ver Tv, ser espectadores pasivos, o chatear por internet.

Los padres no pueden permitir que los hijos pasen mucho tiempo pegados a estos.

Algo de lo que deberían avergonzarse, debemos indicárselo claramente a nuestros niños, por ejemplo, cuando varios niños grandes maltratan emocionalmente a uno más pequeño. Si entre los grandes esta tu hijo, el dialogo emocional en este caso seria. Te debería dar vergüenza, deberías sentirte mal de molestar a uno más pequeño y más débil que tú.

La capacidad emocional y la empatía

No se puede pensar en CE sin incorporar el concepto de empatía. Es indispensable para nuestra supervivencia, es la base y la esencia de las relaciones sociales bien llevadas con los compañeros y con la gente en general.

Ponerse en los zapatos de los otros, caminar con ellos, sentir lo que sienten es lo que se llama empatía. Quien siente lo que siente el otro tiene grandes ventajas, pues jamás le hará daño y también sabrá como va a reaccionar, lo cual le ayuda a aplicar buenas estrategias de comunicación.