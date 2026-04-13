Qué es de la vida de las 5 protagonistas de ‘Las Juanas’, la exitosa novela colombiana de los 90

Casi tres décadas después de su emisión, Las Juanas sigue siendo una de las producciones más recordadas de la televisión colombiana. Esta telenovela, emitida en 1997, fue escrita por Bernardo Romero Pereiro y producida por RCN Televisión, logrando un amplio reconocimiento nacional e internacional.

Considerada un clásico del género, se consolidó como una de las obras más importantes de su libretista, quien falleció en 2005, dejando un legado clave en la historia de la ficción en Colombia.

Así viven las cinco Juanas casi 30 años después de su éxito

Las protagonistas de Las Juanas no solo marcaron una época con esta novela, sino que usaron este impulso para continuar sus carreras en distintas producciones dentro y fuera del país.

Catherine Siachoque, quien interpretó a Juana Caridad, se mantiene activa en la televisión internacional. Ha participado en producciones como “Sin senos sí hay paraíso” y otras apuestas de Telemundo, consolidándose como una de las villanas más reconocidas. En paralelo, retomó sus estudios universitarios en 2025 y mantiene una relación de 30 años con Miguel Varoni, mientras sigue vigente en la industria.

Xilena Aycardi, recordada como Juana Manny, ha enfocado su carrera reciente en el teatro, aunque su trayectoria incluye títulos como “La mujer en el espejo”, donde reafirmó su lugar en la televisión colombiana. En 2025 dio a conocer que fue diagnosticada con cáncer de piel, el cual fue tratado exitosamente. También ha ganado visibilidad en redes sociales, donde comparte contenido sobre bienestar.

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Carolina Sabino, quien interpretó a Juana Matilde, ha diversificado su carrera en distintos formatos. Fue finalista de “MasterChef Celebrity 2025” y ha participado en realities como “La Voz Ecuador”, además de trabajar en radio y en producciones como “Las de siempre”. Su vida en Ecuador no ha frenado su vínculo con la televisión colombiana, a donde regresa constantemente a participar en nuevos proyectos.

Susana Torres, quien interpretó a Juana Bautista, ha tenido una carrera marcada por producciones emblemáticas. Además de “Las Juanas”, participó en “Clase Aparte” y “Escobar, el patrón del mal”, y más recientemente en la serie “Klass 95” estrenada en 2024. Actualmente reside en Ciudad de México, desde donde continúa buscando oportunidades internacionales.

Finalmente, Angie Cepeda, la Juana Valentina, es quien ha tenido mayor proyección internacional. Ha participado en películas como “Dime lo que quieres” (2023) y en producciones como “Astronauta”, además de desarrollar sus propios proyectos. Su carrera abarca cine y televisión en América Latina y Estados Unidos, consolidándose como una de las actrices colombianas con mayor reconocimiento fuera del país.

Casi 30 años después de su estreno, las protagonistas de Las Juanas continúan activas en la industria del entretenimiento, cada una desde distintos frentes que incluyen la televisión, el cine, el teatro y los realities. Hoy se mantienen vigentes a través de nuevas producciones, cambios de residencia y proyectos personales que siguen marcando su recorrido profesional.Lea también: Estas fueron las 5 novelas que más vieron los colombianos en 2025: bajaron del trono a Betty

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