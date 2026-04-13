- Dónde queda el jardín botánico oculto al sur de Bogotá con su propia piscina de agua natural y un glamping

Con una vista impresionante y espacios para apartar, este lugar destaca por sus precios bajos e instalaciones muy bien cuidadas

Bogotá es una ciudad tan inmensa que, incluso para quienes la recorren a diario, sigue guardando rincones desconocidos que sorprenden. Más allá de sus sitios tradicionales, la capital esconde espacios únicos que parecen sacados de otro lugar. Ese es el caso de un jardín botánico oculto y poco conocido, ubicado en el sur de la ciudad, muy distinto al clásico referente del noroccidente. Un plan alternativo que mezcla naturaleza, tranquilidad y experiencias poco comunes, ideal para quienes buscan algo diferente sin salir de Bogotá.

Así es el jardín botánico oculto al sur de Bogotá

En medio de las laderas de Ciudad Bolívar, exactamente en la carrera 17N #65A-41 sur, se encuentra el Jardín Botánico Real de Colombia, un espacio que, desde su entrada, no deja ver la magnitud de lo que esconde en su interior. Ese mismo contraste lo convierte en un destino aún más llamativo para quienes se animan a descubrirlo.

Foto: Sergio Tenorio/Google Maps.

El lugar abre sus puertas de miércoles a domingo y también en días festivos, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Un horario limitado que obliga a planear bien la visita para aprovechar cada rincón. Desde el ingreso, el visitante se encuentra con un ambiente organizado y cuidado, donde la naturaleza es la protagonista.

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Por un costo de $16.000, quienes llegan pueden acceder a un recorrido que incluye exposiciones de insectos, plantas y peces. Un plan pedagógico y visual que resulta atractivo tanto para adultos como para niños. Sin embargo, aunque este recorrido es interesante, no es lo que realmente se roba las miradas.

El verdadero atractivo de este jardín botánico es una piscina natural alimentada con agua proveniente del páramo del Sumapaz, uno de los ecosistemas más importantes del país. Este detalle no es menor. Se trata de un espacio que combina la experiencia de un baño natural con las condiciones climáticas de Bogotá, logrando una temperatura agradable que se mantiene durante buena parte del día.

El acceso a esta piscina también tiene un costo cercano a los $16.000, una cifra que resulta bastante asequible frente a la experiencia que ofrece. No es común encontrar en la ciudad un lugar que permita este tipo de contacto con el agua natural, en medio de un entorno tranquilo y rodeado de vegetación.

Pero la oferta no termina allí. El Jardín Botánico Real de Colombia también cuenta con opciones de glamping, pensadas para quienes buscan desconectarse sin salir de la ciudad. Además, dispone de espacios adecuados para la realización de eventos, lo que lo convierte en un lugar versátil para diferentes tipos de planes.

Lo más llamativo es que todo esto se encuentra en el sur de Bogotá, una zona que muchas veces no es asociada con este tipo de experiencias. Esa misma condición lo mantiene como un destino poco explorado, casi secreto, que contrasta con los lugares más concurridos de la capital.

En una ciudad donde el ritmo acelerado suele dominar, este jardín aparece como una alternativa distinta: un espacio para bajar la velocidad, conectar con la naturaleza y descubrir que Bogotá aún tiene mucho por mostrar, incluso en sus rincones más inesperados.

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