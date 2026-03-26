¿Qué fue de la vida de Ramoncito de Dejémonos de vainas? La vida de Benjamín Herrera tras perderlo todo por el alcohol

El actor que encarnó por 14 años al hijo menor de los Vargas vivió la fama de niño, pero los excesos lo llevaron a que los canales le cerraran la puerta en la cara

Durante más de una década, millones de colombianos crecieron viendo a Ramoncito en la pantalla. Su imagen quedó ligada a la de hijo menor de la familia Vargas en Dejémonos de vainas, una de las series más recordadas de la televisión nacional. Pero detrás de ese personaje, la vida de Benjamín Herrera tomó un rumbo distinto cuando se apagaron las cámaras.

La producción se emitió durante 14 años y tuvo su último capítulo el 16 de agosto de 1998, consolidándose como uno de los programas más vistos del país. Herrera llegó al elenco cuando tenía apenas 8 años y permaneció allí hasta los 22.

Durante ese tiempo pasó de ser un niño actor a un joven que ya había vivido toda su juventud frente a las cámaras.

El inolvidable elenco de Dejémonos de vainas, otra gran comedia en nuestra historia. “Agarro mi maleta, cargo a mi china, cojo la flota y arranco para Aposentos Tuta..¡MI PUEBLOO! ¿Lo recuerdan? #ElDato de @MauroVarela

¡Síganlo para que conozcan la historia de nuestra TV! pic.twitter.com/2z3Shw15HC — Historia de Colombia (@colombia_hist) March 25, 2026

Del éxito temprano a los excesos

El reconocimiento llegó desde muy temprano. Con él también llegaron ingresos económicos constantes y una exposición pública poco habitual para alguien de su edad.

Con el paso de los años, su rutina cambió. Las grabaciones empezaron a competir con un estilo de vida marcado por fiestas y consumo de alcohol. Según los relatos conocidos, las rumbas podían extenderse durante días.

Ese comportamiento tuvo consecuencias directas en su carrera. Su participación en la serie terminó en medio de ausencias no justificadas a las grabaciones, lo que marcó su salida definitiva del programa.

El dinero que había ganado durante años se fue diluyendo y gran parte de sus ingresos terminó dilapidada en fiestas y consumo de licor.

El punto más crítico de Ramoncito y su rehabilitación

En medio de ese proceso circularon versiones sobre su vida personal, incluyendo rumores sobre consumo de drogas y situaciones extremas. El propio actor desmintió algunos de esos señalamientos. Sin embargo, sí reconoció su problema con el alcohol.

La adicción lo llevó a ser internado en la Fundación La Luz, un centro de rehabilitación donde inició un proceso para superar la dependencia. Ese período marcó un punto de quiebre en su vida.

Al salir, el panorama era distinto. Ya no tenía los recursos económicos acumulados durante su etapa en televisión ni las mismas oportunidades laborales. Además, su historial personal afectó nuevas posibilidades en la industria. El estigma alrededor de su relación con el alcohol dificultó su regreso a la actuación.

El regreso inesperado a la televisión

Años después, en 2010, Benjamín Herrera volvió a aparecer en la pantalla. Lo hizo como participante del reality La Granja Tolima, del canal Caracol. Contra los pronósticos, terminó siendo el ganador.

El premio fue de 300 millones de pesos, una cifra que representó un nuevo punto de partida en su vida. Parte de ese dinero fue destinado a apoyar la fundación La Luz que lo había recibido durante su proceso de rehabilitación.

Ese episodio significó su reaparición ante el público, más de una década después de su salida de Dejémonos de vainas, la serie que lo hizo famoso.

Tras ese regreso, su presencia en televisión fue limitada. En 2017 participó en la película Armero, basada en la tragedia ocurrida en 1985, donde interpretó a un personaje secundario. Sin embargo, su actividad principal se trasladó a otros sectores.

El actor pasó a desempeñarse como vendedor de carros y también incursionó en el sector inmobiliario, ofreciendo propiedades en zonas como Barú. Estas actividades marcaron una nueva etapa lejos de los sets de grabación.

Sin embargo, para Benjamín Herrera la televisión es una pasión que no puede ignorar. Por eso, en los últimos años el actor de 50 años ha buscado nuevas oportunidades en formatos televisivos, incluyendo su interés en participar en realities como La casa de los famosos, donde estuvo nominado para la segunda edición en 2025, pero infortunadamente no logró ingresar.

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