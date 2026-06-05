Pienso que no va a estar fácil esta elección. Creo que Petro y Cepeda son capaces de todo, y si la gente se duerme es posible que haya sorpresas desagradables

VIDEO. Puntos de vista. Para sorpresa de muchos ganó en la primera vuelta el espía y Abelardo y en segundo lugar con una diferencia de 600 y000 votos quedó el señor Cepeda. Sorpresas. Paloma Valencia se desplomó. Paloma Valencia cometió varios errores muy significativos en la campaña. Uno de ellos fue aliarse con el señor Oviedp. No iba a contener votos de ahí. Eso fue una ingenuidad. Si alguna característica tienen los grupos gay, que son respetables porque están ejerciendo un derecho, es que son todos antiuribistas. Entonces ahí no iba a haber votos para Paloma. Y en segundo lugar, el señor Oviedo era la peor fórmula, no hacía sino desacreditarla, entrar en polémicas,era un lastre, entonces se desinfló totalmente.

En de otro lugar es evidente que Álvaro Uribe ya ha perdido mucha fuerza. No tiene la fuerza de antes. Entonces, la votación de Paloma muy decepcionante. Petro necesita que quede Cepeda para que le dé la impunidad, porque Petro es una persona que tiene un pie en la justicia norteamericana. Toda persona que está en la lista Clinton está en la sala de espera.

Pienso que no va a estar fácil esta elección. Creo que Petro y Cepeda son capaces de todo. Si la gente se duerme es posible que haya sorpresas desagradables. Sin embargo, esperamos que Cepda no alcance a llegar porque yo lo dije en una entrevista a la revista Semana, Si bien es cierto que Abelardo no es el cielo, si es seguro que Cepeda es el infierno. Entonces esperemos a ver y que la gente salga a participar, que lo que está en juego son 4 años muy importantes. Esperemos pues que el gobierno de Petro no continúe en cuerpo ajeno a través del señor Cepeda.

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