Ante el panorama de una medicina en la que el médico se especializa cada vez más en pequeños segmentos del cuerpo humano y pierde la capacidad de ver a la persona en su integralidad, y en la que el paciente se niega a ver la relación de su cuerpo con sus emociones, su mente y su alma, decidí escribir el libro Medicina del alma”, (Planeta 2026) como una forma de aportar un grano de arena en la reconstrucción de nuestra bella profesión y abordar la salud y la enfermedad con mayor conciencia. Esta es una reseña sobre mi propio libro.

La salud va más allá de la biología. El cuerpo es biología, pero éste está permanentemente influido por los pensamientos, por las emociones y por la conexión espiritual, al mismo tiempo que se desenvuelve en un entorno específico y en conexión con los demás seres humanos. La salud sea partir de allí, y la enfermedad también, así como su curación. Esta es la tesis central de mi libro, que presento tras más de cuatro décadas de ejercer la medicina científica y explorar al ser humano desde la rehabilitación física y el acompañamiento en la etapa final de vida.

Continuar desconociendo que las emociones pueden enfermar o sanar al cuerpo, y que los pensamientos producen malestar o ayudan a curar, solo hará que las enfermedades duren más de lo que podría ser. No reconocer el valor de las prácticas espirituales en la biología humana refuerza lo anterior. Trabajar alma, mente, emociones y cuerpo por separado, es una forma de deshumanizar la salud.

Para llegar a un diagnóstico cuando existe algún malestar, debemos enfocar el cuerpo dentro del conocimiento de la medicina, al mismo tiempo que realizamos un diagnóstico de situaciones emocionales que estén influyendo en la enfermedad, así como de pensamientos que la facilitan. Con ello se va llegando al llamado “diagnóstico total” en que la influencia de sentimientos y de la mente orientan no solo al origen de la enfermedad, sino también a los cambios de hábitos para curarla. El alma viene para orientar las decisiones que tenemos que tomar en los métodos terapéuticos para recobrar el bienestar. El medio ambiente nos da los insumos para recobrar la salud y la red de personas que puede apoyar se pondrá en marcha en estos momentos en que se es vulnerable, y en los que se sufre.

Tapar un síntoma con un medicamento que lo alivie solo hace que la enfermedad tome vigor dentro del cuerpo y más adelante salga con mayor severidad

Tapar un síntoma, {práctica social generalizada} cualquiera que este sea con un medicamento que lo alivie temporalmente para “poder continuar nuestra vida” solo hace que la enfermedad tome vigor dentro del cuerpo y más adelante salga con mayor severidad. El síntoma, dolor, inestabilidad, malestar estomacal, tensión corporal y otros obligan a actuar en sentidos que muchas veces no son los que queremos en el diario quehacer. El malestar obliga a hacer una pausa en el trabajo, en la diversión, en las labores del hogar, o con la familia. Y lo más grave, a sentir como se pierde la independencia. Todo ello produce emociones generalmente negativas que refuerzan la enfermedad. El panorama negativo conduce a la mente a anticipar escenarios trágicos. Así es, como se influyen la enfermedad física con las otras áreas del ser humano, mental y emocional. Pero el malestar también conduce a la quietud, a la humildad de tener que recibir ayuda, a cultivar la paciencia y otras virtudes. La enfermedad nos enseña a ser mejores seres humanos. Detectar todo esto permite iniciar acciones de tratamiento. En el síntoma, en lo que el síntoma obliga, está la clave de la curación. Esta es la propuesta que trae el libro.

Cuando médico, paciente y familia comprenden y aceptan la relación alma, mente, emociones y cuerpo reconocen al ser humano íntegro, completo en todas sus dimensiones. El accionar para sanar y curar será en todos y cada uno de estos aspectos, al unísono. Se vivirá la vida con más conciencia de las decisiones que se toman y sus efectos y repercusiones. También con este enfoque podrá vivirse la vida más simple, más sencilla, más centrada en el presente.

Esta es una invitación a explorar con plena conciencia, la salud y la enfermedad del ser humano hasta llegar a la muerte. Un libro para leer con calma, reflexionar y sentir qué se aplica a la vida del lector.

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