La millonaria esposa de un político de peso que sacó a Valerie Domínguez de su retiro actoral

La exreina dejó la actuación para enfocarse en su familia y las redes sociales, pero un proyecto de Netflix inspirado en dos clásicos la hizo volver

Valerie Domínguez, señorita Colombia en 2005, se pone en los zapatos de Karen Arbeláez, una mujer con una vida de cuento de hadas que luego se transforma en prisión.

La historia es de amor, pero también de poder. La protagonista se casa muy joven con Alexander Orduz, interpretado por Rodrigo Candamil, un importante político que tiene la obsesión de alcanzar la Presidencia de la República.

Lo exigente del papel es su complejidad psicológica. Karen es una persona fuerte que dirige una fundación para mujeres maltratadas, pero en su propio proceso se percata de que ella también es una víctima dentro de una relación sentimental donde sus sueños han sido relegados.

La historia da un giro cuando Karen sobrevive a un atentado dirigido a su esposo y es rescatada hierros por Víctor Rodríguez (David Palacio), un cantante. Dicho encuentro desata un romance que fractura su matrimonio y desestabiliza la campaña política, llevando a su esposo a imponerle un ultimátum: ir a prisión con una trampa o abandonar a su amante para seguir fingiendo ser la primera dama perfecta.

Para regresar a la actuación, Valerie Domínguez construyó a Karen, desde el primer día, de la mano del director de casting Alberto Rodríguez, analizando detalladamente los "porqués" y el vacío emocional del personaje. Además, Domínguez y Rodrigo Candamil ya habían trabajado juntos hace años en la serie Los caballeros las prefieren brutas. Curiosamente, en esa producción él interpretaba al esposo de la hermana de Valerie.

‘La mujer prohibida’ logra combinar el thriller político con el melodrama musical. Valerie define la serie como un regreso a "esos melodramas que ya casi no se hacen", por lo cual ella aceptó la propuesta y dejó temporalmente de lado sus proyectos en redes sociales. La exreina espera conectar a los espectadores a través del amor, la tragedia, la desesperación y, por supuesto, su actuación.

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De los clásicos de la literatura rusa a la tv nacional

La mujer prohibida está inspirada en dos clásicos de la literatura universal. Ana Karenina de León Tolstói y Los hermanos Karamazov de Fiódor Dostoievski. La adaptación, lejos de convertirse en drama para eruditos, hace una actualización a las situaciones de la vida cotidiana actual y al contexto colombiano.

La trama de Ana Karenina refleja los dilemas morales que genera elegir entre las apariencias y el amor genuino. En la obra original rusa, la protagonista deja a un hombre de la alta monarquía por un soldado valiente, mientras que en la telenovela Karen deja a un político por un cantante. Como mencionó Valerie Domínguez a El Heraldo, su personaje dejará un poderoso mensaje que pondrá a pensar tanto a hombres como a mujeres sobre la realidad de sus propias relaciones de pareja.

Entre tanto, la influencia de Los hermanos Karamazov se vive en la historia de Kitty (Angélica Blandón), la hermana de Karen. Ella intenta detener a Daniel Caballero en su plan de venganza contra su propio padre, a quien culpa por la muerte de su madre. Dicha trama toca temas que resuenan en muchas familias: la culpa heredada, los rencores imborrables y el odio hacia un progenitor, que divide y destruye hogares.

Además, recientemente la modelo volvió a conquistar pasarelas en la última edición de Colombiamoda 2026 junto a Studio F y escribió en sus redes "Hay momentos en la vida en los que una vuelve. No para demostrarle nada a nadie, sino para recordar de lo que todavía es capaz. Y qué bonito descubrir que la edad nunca fue el límite".

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