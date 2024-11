- Pussycat: el teatro porno que las feministas quieren quemar

.Publicidad.

Una nueva jornada de protestas se vivió este 25 de noviembre en Colombia en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un día que sirve como alto en el camino para tomar consciencia sobre las cifras y datos sobre la violencia ejercida contra la mujer en diversos contextos.

Las protestas cubrieron parte del centro de la ciudad, pero algunas de estas manifestaciones se salieron de control y fueron a parar directamente contra el tradicional teatro porno Esmeralda Pussycat, en la séptima con 24. El Pussycat es un sobreviviente de los teatros para adultos que sigue funcionando en Bogotá y fue el blanco de la ira de las manifestantes feministas radicales que entraron a la fuerza para atacar e intentar quemarlo.

"Parte de nuestra agenda abolicionista como feministas radicales es precisamente abolir y acabar con estos sitios que son nido de explotación para mujeres y niñas", afirmaron quienes atacan a ultranza estos espacios en donde, según ellos, se reafirma la cosificación.

¡La protesta no puede involucrar violencia!



Hacemos un llamado a la calma a todas las mujeres que hoy marchan por sus derechos y en defensa de sus causas. ¡Protejamos la vida! pic.twitter.com/BJ9SNzmzFH — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) March 8, 2021

La siguiente es la crónica de cómo funciona el misterioso Teatro Esmeralda Pussycat, de más de medio siglo.

Desde hace más de 40 años el Teatro Esmeralda Pussycat está frente al cerrado y ya olvidado centro comercial Terraza Pasteur: en la carrera séptima entre las calles 23 y 24, en un edificio antiguo de cinco pisos. Aunque desde hace 35 años es un cine porno y es el último que sobrevive en la capital, pasa desapercibido: la masa de adultos jóvenes que camina por la séptima ni siquiera sabe que existe. No tiene letrero. Su entrada es oscura. Parece un escondite que aquellos que lo conocen niegan.

La clásica gata rosada sexy de la marca Pussycat, que viste de ligueros y que está apoyada en un bastón de cabaret, sigue estando allí a unos metros de la entrada. La gran pasta amarillenta sobre la que está dibujada algún día fue de un blanco resplandeciente. El letrero de la gata muestra la decadencia del viejo teatro que ha sobrevivido más por terquedad que por beneficios económicos. Hace un par de décadas entraban a este cine porno unas dos mil personas a la semana. Hoy no son más de cien.

Todo comenzó gracias a las familias Ruiz García y Beltrán Rincón, quienes alguna vez ostentaron ser grandes empresarios del cine en la década de los 70 y 80. Fueron dueños de varios teatros del centro de Bogotá que se fueron a pique cuando las empresas como Cine Colombia, que tenía en arriendo varias de sus salas, se trasladaron a los novedosos centros comerciales. Fue entonces cuando el cine porno entró a la escena del centro de Bogotá. Jorge Enrique Ruiz García y Fabio Beltrán con sus firmas Atlantic Films y Cines Éxito son los dueños del emblemático Teatro Esmeralda Pussycat.

También eran dueños de las tiendas de alquiler de películas de video porno Pussycat que estaban sobre la séptima con 53 y de la que quedaba en la carrera 15, muy cerca de la calle 100. Fueron por muchos años los administradores del teatro Faenza, remodelado espacio que hoy es propiedad de la Universidad Central.

Algunos de los pocos asistentes del cine son viejos clientes: señores de traje y corbata que evidentemente pasan de los 60 años. Abuelos que buscan emociones entre las tetas, las vaginas y los orgasmos fingidos que proyecta un videobeam sobre la también vieja pantalla de tela blanca. El par de películas empiezan a las 10 de la mañana y van en simultánea hasta las 8 de la noche. El otro grupo de visitantes también está bien definido. Jóvenes y adultos gais que se buscan entre sí para compartir juntos algo más que la película.

El teatro está administrado por una mujer de unos 60 años. Es también quien atiende la taquilla. La entrada no es barata. Cuesta $11 mil. La boleta es un cuadrito pequeño de cartulina azul con un número y el nombre de la firma propietaria, Atlantic Films, puestos con sello de caucho. La cartulina la rompe el otro administrador, quien tampoco dice su nombre pero cuenta que trabaja en el negocio del cine hace más de 30 años y en este cine porno hace algo más de 20. Es familiar lejano de uno de los dueños. Es también el celador del teatro.

En el ancho pasillo que divide la sala de cine y la entrada hay 38 cuadros. Dos de ellos gigantes óleos de mujeres teniendo sexo. También hay más de 10 imágenes de Marilyn Monroe, el amor platónico del dueño Jorge Ruiz García. Los baños están forrados de óleos.

El de mujeres, que permanece con la luz apagada porque la única que pasa por allí es la taquillera malgeniada, tiene cuerpos desnudos de hombres. Uno con el rostro del actor Tom Selleck, el famoso Mágnum de los años 80, y el otro de John Travolta. La actriz Charlize Theron, muy joven, y pintada de dos metros de alta, es quien acompaña bien desnuda a los hombres en su baño de cuatro metros cuadrados.

Mientras observo los cuadros y tomo impulso para entrar a la sala veo ingresar a cuatro personas. Un señor de unos 60 años que lleva un maletín de cuero café terciado al hombro entra con afán. Tras de él entran tres jóvenes. No tienen más de 30 años. No vienen juntos, pero llegan casi al mismo tiempo. Uno de ellos viste todo de blanco. Durante la hora y media que estuve allí no entró nadie más.

Adentro en la sala hay que esperar un par de minutos para que la vista se adapte a la oscuridad. La mala calidad del DVD que muestra un trío hecho por dos mujeres y un hombre, poco ayuda a visualizar. En las casi 300 sillas se alcanzan a ver seis cuerpos sentados muy dispersos unos de los otros. Al lado de las últimas sillas, muy cerca de la puerta hay no menos de ocho hombres, todos caminan de lado a lado por detrás de la última fila de sillas. Parece que buscan a alguien. Se miran entre sí. Parece que respetaran el silencio como espectadores del cine. A diferencia de los seis que están sentados en las sillas, su atención no está en el trío de las mujeres y el hombre. Se interesan por ellos mismos. Se están buscando. No se hablan. O solo con el cuerpo y los ojos.

Salgo un par de veces. El celador-administrador está entretenido viendo un partido de fútbol y poca atención le presta a la sala. Solo entra para advertirme que como periodista no puedo hablar con los espectadores. En mi tercer ingreso reconozco al chico que vestía de blanco. Está arrinconado con otro hombre. Están en la esquina norte de la sala a pocos metros de mí.

El sonar constante de sus movimientos revela más que un beso. Las manos inquietas de sus sombras, una de ellas vestida con un blanco notorio, se pierden en la mitad de sus piernas. Al otro lado, al sur de la sala, la escena se repite. Dos hombres se tocan ante la disimulada mirada de todos. Esta parte del teatro es un punto de encuentro gay. Parece un juego entre cazadores y presas gustosas por ser atrapadas.

En otra de mis huidas hacia la zona de espera salió detrás de mí el joven que vestía de blanco. Su rostro complacido lo decía todo. Su pareja dentro de la sala es un interrogante que tal vez ni él mismo detalló. Minutos después salió el hombre mayor de maletín de cuero café. Iba con el mismo afán y con la misma mirada gacha con la que entró. Se refundió entre los caminantes de la carrera séptima hacia el sur, como se seguirán refundiendo los que aún pueden visitar el último cine porno que está a poco tiempo de cerrar sus puertas para siempre.