- Purgantes para el alma

Mi madre me enseñó desde muy niño que alma era aquello que solo tenemos todos los seres humanos, pero no se ve. Desde entonces sigo pensando si mis gansos no tienen alma. No lo discutí hace más de 75 años y no lo voy a volver a hacer ahora cuando me repica en lo profundo la orden de matar a los hipopótamos de Pablo Escobar. Pero hoy, cuando se me prohíbe enviar por wasap gratuito esta crónica, vuelvo a estrellarme contra lo que no sé dónde está. Lo advertí cuando vi que había dejado de consultar mi biblioteca porque con solo encender la pantalla y entrar al internet había perdido la costumbre humanística en la que fui forjado. Al no hacerlo me convencí que esa joya que era mi biblioteca, la que tanto trabajo me costó armar y gozarla, terminó siendo tan inservible como los libros que me enorgullecía haber leído.

No he entrado empero en la edad de la desilusión

.Asumo la realidad aunque hoy, al quedarme sin poder hacer oír mi audio a los casi 3.000 abonados que lo recibían por wasap diariamente, vuelvo a respirar hondo y tenga que autocompensarme valorando que esta columna va por @eljodario en X , en Spreaker y en Youtube y con mi nombre en Face y en Telegram y la republican El Informativo del Guaico y Juan Paz por muchos canales y va en directo diariamente por Occidente de Cali y El Imparcial de Pereira y que docenas de emisoras, encabezadas por Radio Melodía la acogen en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Quindio, Caldas, Valle y Atlántico impidiéndome negar que soy oído y leído desde Ipiales a Rioacha.

Vuelvo entonces a sentirme tan ávido de más conocimientos como cuando siendo un adolescente recién entrado a la vida universitaria dicté en la Biblioteca de Tuluá una conferencia, que ni yo entendí, sobre el cero y el infinito .Solo así acepto obligado que la tal alma es el único punto donde tiempo y espacio se confunden tanto como triunfo y fracaso pero que hay días donde debemos purgarla a la orilla del mar para seguir vivos. Gracias. Muchas Gracias.

Del mismo autor: Savonarola Gutiérrez

Anuncios.

Anuncios..