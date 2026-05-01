Nunca antes había estado tanto tiempo en el backstage, en la tras escena del espectáculo, como en la gira de Nidia Góngora con todo su Pacífico encima, de Filadelfia a Nueva Orleans, tras un maravilloso recorrido musical por nueve estados, quince ciudades y un número mayor entre teatros, colegios y un par de universidades en Estados Unidos.

Los backstage son, cómo decirlo, deslumbrantes e incomprensibles a la vez; el intestino, mejor todo el aparato digestivo, de cada teatro por el que esta gira ha pasado.

Nidia y su grupo se mueven en el escenario con destreza, yo, al contrario, en el backstage lo hago entre cables, consolas, lámparas, paneles, bastidores, puertas falsas, cuerdas, pesos, telas colgantes, toda esa utilería que se vuelve escenografía, un enjambre que semeja la cara oculta de una luna que el público no ve, un enjambre del que, en general, no entiendo nada, absolutamente nada.

Para ser cierto, nunca acá, ni en ningún otro lado, he comprendido para qué son todos los botones del automóvil que conduzco y, por supuesto, cuando está entreabierta la puerta de la cabina de aviones interrogo lo mismo, si en realidad conocen los pilotos la totalidad de ese microcosmos de botones y palancas, si habrá alguno que jamás hayan siquiera visto o activado, si todo lo que hacen es solo una escena de aquellas películas en las que, con tanta seguridad, articulan palancas de toda la cabina como un baterista lo hace con su platillos y bombos o golpea la marimba Adrián en esta gira musical.

Así es que en todo este andamiaje que me resulta como ciencia ficción, ando suave, visiblemente torpe, pensando en todo momento en no tocar una cuerda o un cable en el piso que haga bajar el telón, abrir una compuerta que tire a un abismo a toda la agrupación en escena o, peor que eso, que haga caer el techo del teatro sobre el público.

Hay un espectáculo delante, y detrás, en ese mundo oculto a los asistentes,

Hay un espectáculo delante, y detrás, en ese mundo oculto a los asistentes, es agradable ver técnicos haciendo cada uno algo con total propiedad, algo que consigue que el concierto se oiga y se vea, algo en un interruptor de la consola, en realidad todo esto como un concierto propio, no visible desde la platea y juiciosamente articulado.

Más atrás de los backstage, también me gustan los túneles, los pasadizos, toda esa maraña de puertas las puertas de seguridad, las puertas cortafuegos, los telones de seguridad que van de los camerinos a los bakstage, esos laberintos igual que venas de un aparato circulatorio. En más de uno me he extraviado y he tenido que llamar a César, el manager, para que me rescate, siempre con esa risa y aquella expresión de “hermanito, vos sí sos g…”.

Desde este lugar oculto de cada teatro se ve la espalda del espectáculo, pero no se oye con claridad la voz de Nidia Góngora, se le ve moverse y se ve a cada uno interpretar su instrumento, y se ve un público que ya se para y hace palmas y baila, algo así como ver una película de acción sin volumen. El tiempo es un tiempo distinto al de la acción en escena, un tiempo de poco movimiento, en cierto modo poco emocional, un tiempo sin mayor volumen.

Pasar del laberinto aquel por la red de puertas y túneles a la platea entre el público, es delicioso, es otra mirada del mismo espectáculo vivo, es otro sonido, otra emoción, así que en cada presentación, mientras grabo imágenes para un documental, voy y vuelvo varias veces de la platea al laberinto aquel en el que algunas veces recibo el final del espectáculo con un público en pie gritando… otra, otra.

Ha entrado en pleno la primavera en esta gira que ha concluido en el Festival de Jazz de Nueva Orleans. La vida de todo este grupo ha cambiado un poco y en los días que han seguido ya de regreso a la ciudad de cada uno no hemos dejado de hablar

…….Del mismo autor;Petro: el bueno, el malo y el feo

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