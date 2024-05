El golpe de suerte que convirtió a Shakira en la reina del fútbol; ya son 4 canciones oficiales

.Publicidad.

A veces por elección, otras por fortuna; la barranquillera ha terminado siendo la encargada de tres de las canciones oficiales del Mundial de futbol. Es la única artista (mujer u hombre) que ha alcanzado semejante reconocimiento y ahora Puntería de Shakira también ha sido seleccionada, pero para la Copa América.

La primera vez que ella cantó una canción oficial fue en el Mundial de 2006, cuando la FIFA eligió una versión exclusiva de su megahit “Hits don’t lie”, para que fuera una de las canciones principales del certamen.

Ese año, la canción oficial del evento era “The time of our lives” de Il Divo con la estadounidense Toni Braxton, pero las masas prefirieron el éxito de la barranquillera. Que no sólo era mucho más bailable, sino que era uno de los mayores éxitos de su último disco de estudio –en versión extendida– llamado Fijación oral.

Hasta ese momento, la canción latina más exitosa de la Copa Mundial de Futbol, había sido “La copa de la vida” de Ricky Martin de 1998. Luego de la fallida selección de Il Divo, que pudo salvarse parcialmente con la invitación a Shakira, la FIFA jugó a lo seguro y dio la canción central a la barranquillera.

Así que 2010 Shakira “Waka waka”, que esa sí se convirtió en la canción más exitosa de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA en toda la historia. Era comprensible que en 2014 no la volvieran a llamar y probaran nuevos talentos. Pero una vez más, las autoridades eligieron mal.

“We are one” se llamó la canción oficial de 2014, en la que fueron invitados los artistas Pitbull, Jennifer López y Claudia Leite. Un éxito que con los años ha alcanzado casi 1.000 millones de vistas en YouTube, pero en el momento del lanzamiento tuvo varios inconformes.

Pero la marca Activia, de la empresa francesa Danone, tuvo la brillante idea de apostar por Shakira y convocarla para hacer una tercera canción mundialista.

Así fue como nació “Dare you” (La La La), que eventualmente también adoptada por la FIFA para la Copa Mundial de 2014. Desde entonces, aunque siguen grabando con estrellas, no han conseguido que ninguna de las nuevas canciones sea realmente emblemática y conecte con la audiencia del campeonato.

Puntería de Shakira, la nueva canción “futbolística” de la barranquillera

Ahora es la organización de la Copa América, que este año se celebrará en Estados Unidos, la que ha invitado a Shakira a participar cantando su canción oficial. Con este motivo eligieron uno de los mayores hits de su último disco, “Puntería”, donde participa la neoyorkina de ascendencia dominicana Belcalis Almánzar, mejor conocida como Cardi B.

Pero esto ha desatado la furia de algunos televidentes que van a ver el certamen, porque la canción no parece tener mucho que ver con futbol, ni tener ingredientes que sí tienen las canciones mundialistas de Shakira, como los pitos y los bombos.

Además, que algunos internautas no han considerado que una canción que en una de sus frases tiene líneas como: “A ti nunca me dirijo, siempre llegas fijo, a mi punto G”, podría no ser tan adecuada para un evento familiar que es presenciado por millones de televidentes.