La canción de Shakira vuelve a los orígenes que tanto le reclaman sus fanáticos

.Publicidad.

Aunque en la última semana se lanzó el video de la canción "(Entre paréntesis)" de Shakira y Grupo Frontera cómo la nueva apuesta para mover el recientemente publicado último disco de la barranquillera, es otra la composición que sus fanáticos –por lo menos los más antiguos– están comentando en redes sociales como TikTok, Instagram y Twitter. La canción "Cómo, dónde y cuando" llama mucho la atención en medio de Las mujeres ya no lloran, por ser este un disco en el que predominan los sonidos considerados urbanos (reggaetón, bachata, pop contemporáneo, etcétera).

Es que una de las razones del éxito de Shakira, sobre todo del reciente, es que ha sabido leer como pocos de sus colegas la actualidad de la industria musical. La barranquillera siempre ha estado pendiente de las tendencias –muy probablemente "La tortura" haya sido la primera canción de reggaetón hecha por artistas pop– y en los últimos años no sólo incursionó en este y otros ritmos de moda como la bachata o la música norteña mexicana, sino que también parece haber estudiado cuidadosamente el lenguaje que se usa en cada uno de ellos.

..Publicidad..

Por ejemplo, cuando en "Monotonía" dice "no me repita la movie otra vez que esa ya la vi (ya la vi)". Una frase simple que, aunque no tenga una estructura compleja o un mensaje profundo, sí hace sentir identificados a muchos jóvenes que escuchan reggaetón y otros géneros urbanos donde se utiliza la jerga puertorriqueña.

...Publicidad...

Por esta razón, sus fanáticos de la primera ola le insisten constantemente con que vuelva a sus orígenes. Sin entender que sí Shakira sacara otro disco como 'Pies Descalzos', no tendría el impacto que tiene en estos momentos al hacer música que conecta incluso con niños pequeños, así como se ha evidenciado en los muchos videos de TikTok que tienen chiquitines cantando sus canciones.

....Publicidad....

Uno de los famosos es el de una niña que le pide a su padre la canción de "los patitos". A medida que avanza el video nos vamos dando cuenta que la pequeña se refiere a la tiraera de Shakira para Piqué producida por Bizarrap. Sólo que en el coro la niña no entiende la letra y canta: "Patitos como tú" (en vez de "pa' tipos como tú").

@shakira Aquí parte del sonido rock de Las Mujeres Ya No Lloran. ”Como, dónde y cuándo” disponible MARZO 22 ♬ original sound - Shakira

| No se pierda: El empresario que llevó a Shakira a convertirse en la primera figura ...

¿Cómo es la canción de Shakira que retoma los orígenes de la Barranquillera?

"Cómo, dónde y cuando", es la canción número 6 de Las mujeres no lloran, el nuevo disco de Shakira y, según publicaciones de internet, una de las más amadas, por lo menos por los fans de la primera ola. Pop rock directo, sin muchos adornos, que suena como si fuera una canción de los discos que dispararon a la artista (Pies descalzos, Dónde están los ladrones), pero con la calidad que se maneja ahora para los éxitos radiales.

Pero la canción no fue hecha por productores de la primera etapa, cómo podría haber sido Luis Fernando Henao, quien también trabajó en el famoso 'Pies descalzos' y hace años fue artífice del éxito "Sale el sol", incluido en su disco el mismo nombre. Sino que la trabajó ella con un productor que también viene de la música urbana, Albert Hype, quien saltó a la fama por hacer canciones de Bad Bunny.

El cubano puertorriqueño ha estado detrás de canciones como "Party" de Bad Bunny, la exitosa (y viralizada en pandemia) "Telepatía" de la pereirana Kali Uchis y "Te felicito" o "Monotonía", también incluidas en el último álbum de Shakira.

"Hay tanta mentira en las ciudades, como hay tanta basura en los mares; ya no queda nadie honesto, sólo borrachos en los bares" canta Shakira en una frase que bien podría compararse con el estilo de cuando en "Dónde están los ladrones" escribía:

| Lea más: Así fue el concierto con el que Shakira paralizó Times Square, en Nueva York

Los han visto de rodillas

Sentados o de cuclillas

Parados dando lecciones

En todas las posiciones

Predicando en las iglesias

Hasta ofreciendo conciertos

Los han visto en los cócteles, todos

Repartiendo ministerios