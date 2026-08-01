- Propal pone fin a su operación y entra en proceso de liquidación judicial

La compañía atribuyó su decisión a las pérdidas registradas en los últimos años y a un entorno de mercado que terminó por hacer inviable la continuidad del negocio

La fabricante de papel Propal iniciará un proceso de liquidación judicial luego de que su asamblea de accionistas aprobara acudir a la Superintendencia de Sociedades. La decisión, adoptada el 31 de julio de 2026, estuvo acompañada por la suspensión de las operaciones de su planta en Guachené, Cauca, la última que permanecía en funcionamiento después del cierre de la instalación de Yumbo en 2025.

De acuerdo con la empresa, la determinación se tomó tras establecer que ya no era posible continuar bajo la condición de negocio en marcha. La administración concluyó que mantener la producción implicaría seguir acumulando pérdidas y profundizar el deterioro financiero de la compañía. El trámite de liquidación, según sus cálculos, podría extenderse entre 18 y 24 meses.

Hoy Carvajal, anuncia la liquidación de Propal, los fabricantes de la legendaria resma de papel verde que tanto acompaño a los colombianos.



La empresa aduce presión de costos, baja competitividad, menores ingresos, entre otros; La fabrica de Guachené, apaga sus maquinas. pic.twitter.com/v0C3Gd1Fsd — Juan Pablo (@JuanPabloY2K) July 31, 2026

Propal explicó que el desempeño de la empresa se vio afectado durante los últimos tres años por varios factores que, asegura, estuvieron fuera de su control. Entre ellos mencionó los bajos precios del mercado, que persistieron incluso después de la adopción de medidas antidumping, así como la revaluación del peso frente al dólar, situación que redujo los ingresos mientras los costos de producción continuaban al alza.

Antes de optar por la liquidación, la compañía señaló que evaluó diferentes alternativas para intentar preservar la operación. Entre las acciones implementadas estuvieron programas de eficiencia y ahorro, la contratación de firmas especializadas para analizar opciones de recuperación, la búsqueda de inversionistas y la diversificación de sus líneas de negocio. No obstante, tras revisar los resultados financieros y técnicos, concluyó que esas medidas no permitían garantizar la viabilidad de la empresa.

Frente a la decisión, Carvajal S.A. informó que el proceso no tendrá efectos sobre las demás compañías de la organización ni sobre el cumplimiento de las obligaciones financieras relacionadas con los bonos emitidos en 2019, de los cuales Propal figura como uno de los avalistas. Con la salida de la histórica papelera, también desaparece una de las marcas más reconocidas del sector, identificada durante décadas por la resma de papel verde, un producto que hizo parte de oficinas, colegios y empresas en Colombia.

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