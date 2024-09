Promigas logró ser reconocida como una de las 10 empresas más innovadoras del país según la Andi

.Publicidad.

Tal como viene haciéndolo los últimos años, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), hoy dirigida por el barranquillero Bruce Mac Master, quien a su vez preside el Consejo Gremial, publicó un ranking en el que destaca a las empresas más innovadoras del país. Cada compañía se postula autónomamente y luego el gremio, en alianza con la Revista Dinero, se encarga de evaluarlas según sus creaciones, capacidad de responder a desafíos, disposición al cambio y demás factores.

Para esta edición llamó la atención la presencia de Promigas en el top 10, puesto que es una distinción que no había alcanzado hasta ahora la gran distribuidora y comercializadora de gas natural de Luis Carlos Sarmiento Angulo y da la casualidad de que lo hizo a puertas de celebrar sus 50 años de historia. Ocupó el noveno lugar superando, por ejemplo, a Davivienda, a Renault Sofasa, al Grupo Familia, a Procaps y a otras 376 empresas que se postularon.

Paisas y capitalinos los más innovadores

Por su parte, el primer lugar lo ocupó una compañía bastante habitual para este tipo de clasificaciones como lo es Nutresa, la multilatina de alimentos que hoy está en poder del grupo empresarial de Jaime Gilinski y de los árabes de IHC Capital Holdings. Esta compañía lleva años sin salir del top 3 de innovación, en 2023 quedó segunda, en 2022 primera, en 2021 tercera y en 2020 segunda.

A Nutresa la acompañaron en lo más alto otras tres empresas antioqueñas como Postobón de los Ardila, que ocupó el sexto lugar tras no haber aparecido en el top 10 en los últimos años; Sura del Grupo Empresarial Antioqueño, con un séptimo lugar con sabor agridulce al no haber estado en el top el año pasado, pero haber sido segunda hace dos y Corona de la familia Echavarría, otra habitual al igual que Nutresa que no suele salir de las ocho primeras.

Otro departamento con mucha representación fue Cundinamarca con tres de las cuatro empresas que encabezaron el ranking. Estas fueron Alpina, empresa de lácteos que viene haciendo una apuesta fuerte por la sostenibilidad y que está a la vanguardia de la innovación en Colombia; Ecopetrol, la empresa más grande del país y Colsubsidio, la gran caja de compensación.