Productor reveló lo insoportable que es trabajar con Karol G

Karol G se ha convertido en una de las artistas de Colombia más influyentes. Sus canciones les han dado la vuelta al planeta y sus conciertos son un total éxito en los diferentes países a los que va. La paisa se ha convertido en todo un símbolo de la música urbana y su fama la ha llevado a participar como cantante en películas de Hollywood. Sin duda alguna, 'La Bichota' parece no tener tope a la hora de hablar de popularidad. Aún así, hay quienes han tenido uno que otro problema con la cantante por diversas situaciones. Recientemente, una de las personas que habló sobre su relación con ella fue Julio Correal y la dejo mal parada.

¿Qué dijo Julio Correal sobre Karol G?

En uno de los espacios de Tik Tok de entrevistas, apareció Julio Correal hablando sobre la famosa Karol G. En la cuenta de 'Julián Otálora', el actor y productor colombiano, reveló algo que seguramente nadie podría creer. Para un evento, no se especificó para cuál, el hombre llevó a Karol G como una de las cantantes. Sin embargo, un hecho desató la furia del empresario, y todo debido a la falta de puntualidad de la mujer. Aunque en aquel entonces 'La Bichota' no tenía la fama de hoy en día, algunas de sus canciones ya eran populares. Es por ello que muchas personas estaban esperando que saliera a cantar y así corear sus temas de entonces.

Sin embargo, las horas pasaban y la cantante no daba señales de aparecer, lo que empezó a molestar a Julio Correal. Cuenta él que cuando pasaron ya varios minutos y Karol G no aparecía, decidió ir a buscarla. Cuando fue y habló con la paisa, ella comentó que le debían un dineral también porque Anuel se presentará. Él en efecto no entendía pues solo había pagado por la presentación de ella. Finalmente la mujer se presentó, pero antes de bajarse, dejó en ridículo a Julio Correal frente a la gente. Eso sí, el actor y empresario aclaró que aunque eso lo molesto en su momento, ya no siente rabia contra ella y hasta la perdonó.

