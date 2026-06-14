- Mueren el youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree en accidente aéreo en Brasil

Las autoridades brasileñas investigan las causas del choque entre dos helicópteros que cobró la vida del creador de contenido argentino y del cantante estadounidense

El youtuber argentino Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree fallecieron este domingo en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, luego de que los helicópteros en los que se movilizaban chocaran en el aire. El hecho, que también dejó otras víctimas, ha causado conmoción entre los seguidores de ambos creadores de contenido y reavivó el debate sobre la seguridad en los vuelos turísticos y privados.

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades brasileñas y medios internacionales, el siniestro se registró en una zona cercana a la ciudad de Río de Janeiro, donde las dos aeronaves colisionaron por causas que aún son materia de investigación. Equipos de emergencia se desplazaron al lugar del accidente para atender la emergencia y recuperar los cuerpos de las víctimas.

Gaspi, cuyo nombre era Gaspar Prim Díaz, se había consolidado como una de las figuras más populares de las redes sociales en Argentina gracias a sus videos de humor, entrevistas callejeras y colaboraciones con reconocidos creadores de contenido. Por su parte, Oliver Tree alcanzó fama internacional por éxitos como Life Goes On y Miss You, además de su particular estilo artístico y su presencia en plataformas digitales.

La noticia de sus muertes provocó una ola de mensajes de despedida en redes sociales por parte de seguidores, artistas y creadores de contenido de diferentes países. Mientras las autoridades brasileñas avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias de la tragedia, el fallecimiento de Gaspi y Oliver Tree deja un profundo impacto en las comunidades digitales y musicales que siguieron sus carreras durante los últimos años.

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