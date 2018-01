Preparándome para la muerte

No, no tengo enfermedad mortal, mucho menos terminal. De hecho todos los exámenes médicos salieron normales. Nada muestra que la muerte se avecina, ni siquiera un presentimiento. No obstante es una realidad que llegará súbita, inesperada o lenta con mucho preaviso. No sé cuál de las dos sucederá, por eso me preparo para ella, me arreglo. Soy como un novio feliz que la acoge en su seno.

Prepararse para ella –la muerte-, debería ser igual a prepararse para ser gerente, médico o abogado, es decir educándonos, formándonos. Ojalá nos preparáramos para ser padres, pero este es otro aspecto de la vida que muchas veces asumimos de repente, casi sin darnos cuenta y absolutamente sin ningún paso por escuela. Así sucede con la muerte.

A riesgo de que suene a contradicción: sí, si nos preparamos para ser padres y para la muerte. El hecho de vivir la vida, es la preparación en sí misma. Donde digo que no lo hacemos, es en el plano de ser conscientes de ello, de tomar un rol activo, de reflexionar y actuar al respecto. Los juegos infantiles (al papá y a la mamá y otros) son una forma de formarnos, pero en una etapa sin discernimiento y solo replicando el modelo que vemos en la casa y en la sociedad. Igual ocurre con la muerte. Ver el ejemplo de cómo la asumen nuestros padres, amigos, familiares es una forma de prepararnos, pero en los primeros años no asumimos todavía la reflexión de si está bien para nosotros el seguir su ejemplo o queremos hacerlo diferente. Una depresión profunda de un padre luego de una muerte no quiere decir que cuando nos llegue el turno hagamos lo mismo.

En el diario quehacer suceden muchas “muertes”. La muerte del objeto que se quiebra o se pierde; la del empleo dejado; la del amigo que se aleja; la del cambio de actitud; la de nuestro cuerpo que pierde vigor y lozanía; la de deseos que ya no nos satisfacen; la del cambio de lugar de residencia; la del temor o el miedo que desaparecen. Casi a diario podríamos encontrar una “muerte”. Ser capaces de verlo, asumirlo y en ocasiones propiciarlo, es encarar la hoz que algún día llegará. Es prepararnos para cruzar el Hades.

El ir desprendiéndonos conscientemente de objetos, actitudes,

personas, patrones, y emociones que ya no nos son útiles,

es prepararnos para morir

El desapego es una herramienta fundamental. En la muerte vamos a desprendernos de algo que ya no nos es útil, el cuerpo, este cuerpo material y para algunos también nos desprendemos del “cuerpo” emocional y mental. El ir desprendiéndonos conscientemente, a través de la vida, de objetos, actitudes, personas, patrones, y emociones, que ya no nos son útiles, es prepararnos para morir.

Pensionarse es una muerte. Nos vamos del trabajo en paz, satisfechos, o nos vamos con dificultad, rabiando por lo que pudimos haber hecho de más y que ya no va a ser posible. Nos desprenderemos de esta vida agradecidos por lo que fuimos e hicimos o añorando aquello en que no hubo la decisión o la capacidad para haberlo hecho.

Existen variadas técnicas espirituales para prepararnos a morir. Meditar, hacer y destruir mandalas, orar, pronunciar un nombre sagrado, ser conscientes del momento en que entramos en el sueño, en que nos dormimos. Y la que para mi es la más poderosa, “Sentir la Respiración”, morimos al exhalar, vivimos al inhalar. Morimos por tanto unas 16 veces cada minuto. –Nacemos el mismo número de veces-.

Tomar la decisión de prepararnos para morir y actuar al respecto requiere coraje, que se verá recompensado al momento de morir. La recompensa es morir en la mayor paz posible.

P. D. Un ejercicio práctico: desocupe el depósito o el archivador y vea cómo se siente.

