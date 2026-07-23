Por qué renovaron a Néstor Lorenzo como técnico de Colombia a pesar de críticas y derrotas

Pese a caer eliminados contra Suiza, la Federación, dirigida por Ramón Jesurún, volvió a respaldar al argentino y su proceso de 4 años

La continuidad de Néstor Lorenzo ya tiene respaldo oficial. Este jueves 23 de julio, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó la renovación del contrato del entrenador argentino, una decisión que llega pocos días después de la eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final frente a Suiza. La determinación fue anunciada tras una reunión del Comité Ejecutivo realizada en Bogotá, donde se ratificó el respaldo al proceso iniciado en 2022.

Aunque la despedida del torneo dejó al equipo fuera de la competencia antes de lo esperado, la Federación sustentó su decisión en los resultados acumulados durante los últimos cuatro años. El organismo optó por dar continuidad al proyecto deportivo, destacando el rendimiento conseguido bajo la dirección del técnico argentino.

Los números que respaldaron la continuidad de Lorenzo

Desde que asumió el cargo en 2022, Néstor Lorenzo dirigió 51 compromisos entre partidos oficiales y amistosos. El balance entregado por la Federación registra 31 victorias, 12 empates y apenas 8 derrotas, cifras que lo mantienen entre los entrenadores con mejor rendimiento reciente al frente del seleccionado nacional.

A ese registro se suma un dato que marcó su ciclo. Colombia alcanzó un invicto de 28 partidos, una de las rachas más largas en la historia de la selección. Durante ese periodo también obtuvo el subcampeonato de la Copa América de 2024, resultado que consolidó el proyecto deportivo encabezado por el estratega argentino.

Otro de los argumentos incluidos por la Federación fue la clasificación al torneo de selecciones de 2026, objetivo que el combinado nacional aseguró durante las eliminatorias y que permitió cumplir una de las principales metas fijadas para el actual proceso.

Cuánto gana Néstor Lorenzo

Además de los resultados deportivos, la renovación mantiene vigente uno de los contratos más importantes del fútbol colombiano. El entrenador argentino percibe un salario reportado de 2,4 millones de dólares anuales, equivalente a cerca de 200.000 dólares mensuales, cifra que lo ubica entre los técnicos mejor remunerados de las selecciones sudamericanas.

En el comunicado divulgado por la Federación, el Comité Ejecutivo señaló que el nuevo acuerdo representa una ratificación del respaldo al proceso técnico liderado por Lorenzo. Con esa decisión, el organismo confirmó que el balance general de cuatro años de trabajo pesó más que la reciente eliminación ante Suiza y apostó por mantener la continuidad del cuerpo técnico para los próximos retos del seleccionado colombiano.

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Este contenido del Especial Mundialista Las2orillas cuenta con el auspicio de Bravo Colombia, un cubrimiento periodístico dedicado a las historias, protagonistas y momentos más importantes del torneo. Este es un especial editorial independiente.

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